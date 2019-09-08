甲土團黨議員邀請 扎基爾現身華人清真寺







（馬六甲7日訊）馬六甲州政府雖禁止印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾公開演講，扎基爾本週六卻應土團黨行政議員之邀，出席在馬六甲華人清真寺舉行的“伊斯蘭團結之夜”活動。

扎基爾約於下午7時20分抵達清真寺，隨即展開這場祈禱活動直至晚間9時結束，期間扎基爾沒有發佈任何演講，離去時受到眾人熱情歡送，爭相握手及拍照及握手。

據在場穆斯林宣稱，當晚有超過2000人出席。

華人清真寺主席拿督莫哈末拉菲州行政議員認為，查基爾是自由的，可以在任何州及地方祈禱，況且出席祈禱活動者不分政黨和膚色，乃至來進行宗教祈禱活動，與各自的政黨背景無關，所以他不希望被政治化。

他說，絕對尊重警方發出不能公開演講的指示，但邀請扎基爾來祈禱卻意外引起強烈反彈，並面對很多挑戰。

他強調不曾過問其他宗教組織邀請他們的僧人或神父等領袖出席活動，然而他邀請扎基爾卻要獲得別人的同意，這已經過了界限。

“有人呼籲首相敦馬哈迪引渡扎基爾回國，但他堅守立場，所以我希望人民團結支持首相決定。”

另一方面，土團黨行政議員諾依芬迪、伊斯蘭黨甲州主席卡瑪魯丁、巫統州議員拿督阿茲曼、拿督羅斯里和拿督再迪等，亦出席祈禱會。

早前，拉菲徑自邀請扎基爾來馬六甲祈禱的舉動，受到行動黨同僚拿督鄭國球和郭子毅兩名行政議員的非議，惟拉菲堅持有關決定。

鄭國球6日召開新聞發布會砲轟拉菲欲利用宗教課題達到個人的政治利益，從中撈取選票，以遂私利，而並非為了當一個在甲州加強伊斯蘭教理念的“英雄”。

郭子毅7日發表文告指出，拉菲此舉顯示了和首長及州政府的立場對立，不遵守禁令的精神和用意，也顯示他作為一名土團黨兼希盟的議員，在我國多元社會裡缺乏敏感度。