王建民：尋求內閣批准 汽車政策料10月公佈

（雪邦7日訊）國際貿易及工業部副部長王建民表示，一旦內閣批准新國家汽車政策，貿工部就會對外公佈；預料在9月杪或10月。

他今日出席位於廈門大學大馬分校舉辦的“2019年馬來西亞中資企業羽毛球及籃球友誼賽”時提到，新國家汽車政策目前已是最後敲定時刻，正尋求內閣批准。

涵蓋電車混合動力車

他說，新國家汽車政策涵蓋各領域，包括強調節能的電車及混合動力車各方面。

貿工部長達勒雷京上月披露，該部希望新國家汽車政策能在10月11日預算案前公佈。

此外，王建民聲稱，除了過去10年成為大馬最大貿易夥伴國，中國也連續3年，位居大​​馬製造業外來直接投資的榜首。

他希望中國不但能成為大馬製造業外來直接投資的最大夥伴，中資的企業也可向朋友們，廣宣大馬是良好投資地點及生活環境。

另一方面，廈門大學馬來西亞分校校長王瑞芳教授則說，廈門大學大馬分校培養了良好的“區域公民”，為本區域的社會和經濟作出重要貢獻。

他致詞時指出，廈大分校學生積極參與各個體育項目，如今日的羽球和籃球賽，才能有健全的體魄。因此，希望馬來西亞中資企業羽毛球及籃球友誼賽，能擴大成為東南亞的中資企業羽毛球及籃球友誼賽，而且每年都舉辦一次。

“中國廈門大學馬來西亞分校是受大馬邀請下來馬設分校，也是中國以外設立的第一所大學分校。”

出席活動者包括廈門大學馬來西亞分校副校長張穎、德勒馬來西亞首席執行員余永平、中國工商銀行馬來西亞有限公司副行長林國發、大馬青少年國羽球員顏靜兒及黃煜恆等。賽項是由德勤馬來西亞中國服務部、中國工商銀行大馬有限公司及廈門大學大馬分校聯合舉辦。