首相指日相支持談判 次期武士債券亮綠燈

（日本．京都7日訊）首相敦馬哈迪希望日本能發行第二期的武士債券，讓我國能夠償還高昂的債務，目前日本首相安倍晉三已經為談判亮起綠燈。

他說，在就此事做出任何決定之前，必須先考慮專家的意見。

他笑說，自己對經濟的看法也是不正確的，不過當他出任第四任首相時，國家卻得到發展。

馬哈迪指出，他因為與專家有不同意見而著名，因為有太多證據表明他們的預測並不準確。

“當我們（1998年）面臨金融風暴時，許多專家不同意我們的行動（對令吉實施固定兌率），說國家將會破產；然而我們還是做了，而且我們的國家正在恢復，反觀其他國家則陷入困境。”

他今日在訪問日本最後一天召開的記者會上，如此表示。

關於武士債券的談判工作，他指出，現在將移交給財政部。

“有人說武士債券風險很大，因為其價值起伏很大，是的，這是有可能的；但如果我們轉而使用大約6%至7%的高利率貸款，將會給我們帶來負擔。武士債券只有0.65%

的利率，請去找出還有哪裡有提供這樣的貸款。”

政治人物應95歲退休

首相指出，為了國家，他必須勤奮工作，如果力不從心，就不做了。

“我必須工作，因此我一直做（連續進行官方訪問），如果我已經力不從心，我就不做了。”

“很多人問我，政治人物應該幾歲退休？我答95歲，但我不肯定能不能夠。”

馬哈迪今天參觀立命館小學校時，學校代表關心地問他會不會感到疲倦及需要休息，他回答“我沒事（OK）”。

探討解決退休金問題

馬哈迪指出，支付退休金已成為政府的沉重負擔，目前政府正在探討最佳途徑，以免損害公務員的利益。

他說，內閣仍未討論停止僱用永久公務員，改以委任合約公務員方式招聘的建議。

“目前，我們也支付退休金給（逝世退休公務員的）妻子和孩子，這都成為國家的負擔。因此，我們（政府）可能沒有能力，這是難題。”

公共服務局總監拿督波漢日前指政府每年須承擔280億令吉退休金，首相稱，這個數目將會繼續增加。

“我們正在尋找途徑，讓政府有能力（支付）而公務員又不會吃虧。”

另一方面，馬哈迪強調，他與印度總理莫迪會晤時，對方雖然提了一次扎基爾的名字，但沒有要求引渡這名印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾回國。