華總青婦女組改選 黃健凱團長 林火莉主席









（亞羅士打7日訊）華總婦女組和華總青今午召開代表大會暨中委會選舉，新任婦女組主席和華總青團長分別由拿督林火莉和黃健凱出任。

林火莉和黃健凱都是原任副女組署理主席和華總青署理團長，他們都順利獲得推舉往更高一層擔任要職。

婦女部在復選中，理事在一片合氣下順利推選；至於出現競選的華總青，最後在2名來自砂拉越的范宏祥和池桐喜退選下，15名中委在毫無競下直接進入複選。

盼自動當選母會副會長

華總總會長丹斯里方天興為婦女部大會致開幕詞說，政府降低全國大選投票年齡至18歲，預料來自不同領域的女性問政、議政和參政的人數會逐年增加。

他認為，在女權運動和提倡男女平的今日，女性要繼續積極爭取參與政治決策層，尋求通過立法的合法和合理途徑，為女性本身和貼身的基本權益作出捍衛才是上策。

原任華總婦女部主席黃玉珠建議華總婦女部主席，自動當選為母會華總當然副會長。

她去年在華總代表大會提出這提案，但被指提案逾期呈交而拒絕，因此今日大會可正式納入提案，以便明早的華總代表大會可呈上。

今午的大會共66名代表出席，婦女部通過27項涵蓋教育、社會、經濟、健康福利、法律、婦女以及環保和環境的議案。

鍾來福：中選將力挺華總青

華總署理總會長拿督鍾來福為華總青大會開幕時誓言，倘若他中選華總總會長，他將全力支持華總青，即使落選，他也願意成為華總青的督導。

他說，據他曾在華總青服務多年經歷，他了解華總青所面對的問題。

“華總青其實是母會重要臂膀之一，同時是母會未來接班人的訓練場所，理應該獲得母會的支持，才能更大幅度地把會務做好。”

他希望華總青不要將組織名譽當做是“金字招牌”，理事們應好好去經營，建立自己的威望，以獲得大家的認同。

他也對華總青寄於厚望，促請華總青做好本分，顧好華總形象。

原任總團長拿督王琮欽期許未來的華總青能擴大交流平台，增進與國內其他族群的交流、擴展企業商機以及培訓青年領袖的3項基礎上，繼續跟進發展，以跳脫固有的思維，再創高峰。

他說，越來越少華青參與社團組織，導致許多由青年領軍的社會活動，也缺少年輕人的身影。

推介華總青特刊

他認為，大馬華青所面臨的困境與挑戰越來越大，尤其許多受過高等教育的知識青年

處於極端社會，生活極之不易。因此在個人生存不易的情況下，更不用說致力於參與社團組織，擴大生活圈。

會上，華總青邀請方天興和鍾來福，為華總青出版的《華總青特刊》主持推介。這也是華總青成立27年來首次推出刊物，刊物內記載13屆華總青總團長的分享故事。

華總婦女部2019年第14屆新屆理事

主席：拿督林火莉、署理主席：鄭愛蒂；副主席：黃明芳、黃雪莉、陳慧苑博士、張晏瑂。當然理事：拿督黃秀金、唐佩娟、黃玉珠、林金英、李玉花、督潘林薏華、蔡美芬。

理事：黃素明、張艷花、謝燕清、馬秀蘭、幸秋萍、何淑芬、李簡桂嬋、 黎金香、劉美壇、林玉定、伍美瓊、陳美娟、陳德鳳、許永賽、李瑞香。查帳：胡金花和陳翠霞。

華總青2019年第14屆新屆理事

總會長：黃健凱；署理總團長：吳漢坤律師；副總團長：蘇寶耀、李正瀚、陳素亨、章慕沙博士、駱庢綜、林學定；總秘書：蔡傳煌；副總秘書：林星銘；總財政：楊超平；副總財政：郭獻鴻；常委：葉偉盛、謝光量、陳章均；中委：陳建文、洪賑劼、余德耀、鄭景榮、陳俊宏、譚力銘、吳景浩、鄭彥儒、黃傳森、林征東、嚴圓、鄭元輝；查賬：陳慧馨、李騏彣。