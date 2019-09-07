安華提醒政治人物公僕 使用良好規範國文

（峇株巴轄7日訊）公正黨主席拿督斯里安華提醒政治人物及公務員，在出席官方活動時必須確保自己使用良好規範的國文，提高對於國文的整體掌握，往後在推廣其他語文時才更簡易。

他說，現今國內對國文的整體掌握尚未提高，因此政治人物必須先掌握好國文，給予人民信心，如此一來政府往後在推廣其他語文如英文及華文時才更容易，不會受到人民質疑。

安華是今早出席由柔佛州政府舉辦的“國語是國家象徵”國家與民族研討會後，在記者會上如是指出。出席者包括敦胡先翁大學校長瓦希、峇株巴轄縣長祖基菲利及研討會總監三蘇阿茲哈等。

安華也建議，政治人物包括來自朝野政黨的人民代議士，在議會發言時都必須使用良好規範的國語，倘若無法良好掌握國文，就應通過進修語文課程等方式提升語文能力。

“政治人物或公務員上課並沒錯，這能確保他們在書寫及演講時能達到良好的語文使用水平，令語文掌握提高至另一層次。”

他指出，國家獨立至今已60年，國家憲法闡明馬來文是國家官方語文，因此他鼓勵國人掌握好馬來文，並期許往後國人能以國家的語文及視角去書寫國家的历史。

提高學校教育質量

針對有者提議廢除多源流學校，安華指出，他目前看重的是提高學校的教育質量，為此他鼓勵每個縣市多舉辦交流會，讓各族學生互相交流文化及運動等各方面。

另外，針對目前柔州公正黨主席職懸空一事，安華透露，他已給原任州主席哈山卡林很長時間考慮，如今他將接受哈山卡林請辭。

他表示，他將與公正黨其他領導商討接下來的事，並笑言目前有多達12個候任人選。