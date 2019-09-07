副揆：家長應與孩子交流 勿把電子產品當保姆

（鵝嘜7日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎說，父母不應將電子產品視為照顧孩子的第二“保姆”。

旺阿茲莎也是兼馬來西亞防範罪案基金會（MCPF）主席，她今日出席社區生產力日閉幕禮及警惕網絡安全（AWASpada）手冊推介禮時說，相較於讓孩子獨自面對電子產品，父母更應與孩子面對面進行交流。

她說，現今許多父母都喜歡利用電子產品來“教導”孩子，不僅讓孩子們通過電子產品獲取知識、提升技能及作為娛樂來源，更在發生問題時，以電子產品來轉移孩子的註意力。

她直言，越來越多人只是通過電子產品在網絡世界獲取信息及溝通，往往忽略了真實世界的情況，實在令人擔憂。

“更令人擔憂的是，一些兒童在2至3歲便開始使用電子產品如平板電腦和手機，而這些產品也成了孩子們的陪伴者或保姆。”

花逾4小時上網會成癮

旺阿茲莎強調，“數碼毒癮”（digital drug）是數碼化時代的一項問題，當一個人花費超過4小時使用網絡，卻不是與工作或學習有關時，便是面對“數碼毒癮”問題。

她說，濫用科技產品將對個人、社會及國家帶來影嚮，過度使用網絡將會導致使用者上癮，並影嚮身心健康。

為提醒各界尤其是學生及青少年謹慎使用社交媒體及網絡游戲，馬來西亞防範罪案基金會（MCPF）、大馬生產力機構（MPC）、大馬國際伊斯蘭大學（UIAM）、大馬網絡安全機構（Cyber Security Malaysia）及伊斯蘭社區協會（WADAH）聯合推出了警惕網絡安全（AWASpada）手冊，以便可生產出更具生產力的社區。

出席推介禮者包括大馬生產力機構總監拿督阿都拉迪、大馬國際伊斯蘭大學校長丹斯里祖基菲里、大馬網絡安全機構首席執行員拿督阿米魯丁、馬來西亞生產力機構主席兼公正黨副主席蔡添強及馬來西亞防範罪案基金會網絡安全委員會主席莫哈末法烏贊。