羅白星光組屋208戶欠73萬 ​26年沒繳管理費









（芙蓉7日訊）要住又不要還錢，到底想怎樣？羅白星光組屋平均每日管理費僅50仙至1令吉，一個月15令吉，一年180令吉，可是居民不但拖欠逾15萬令吉門牌稅，有逾208住戶更是欠下超過73萬令吉管理費，最長累積26年。

羅白州議員周世揚指出，當地共450戶居民，當中有208戶因未繳還管理費而無法獲批分層地契，大部分住戶更是從未繳付一分錢的管理費，最長累積26年。

管理費1個月僅15元

根據2013年分層慣例法令，尚未繳清管理費的住戶無法獲批分層地契，而在242名獲得分層地契的住戶，有些獲得地契後，就停止繼續繳交管理費，加上組屋居民拖欠共逾15萬令吉門牌稅，單單是星光花園數百戶的居民，前後欠下地方政府近百萬令吉。

周世揚今日在芙蓉市議員吳勇漢及助理尹兆東的陪同下，召開記者會指出，位於羅白區的星光人民組屋有13棟，其中5棟為2房1廳的廉價組屋，共210戶單位；另有8棟為3房1廳的中價組屋，共240個單位，組屋皆是在26年前由芙蓉市議會所興建。

據他所知，廉價組屋每月的管理費為15令吉，一年180令吉；中價組屋則每月20令吉，一年240令吉，若按照計算，平均每天的費用只需50仙至1令吉，遺憾的是，仍有住戶拒絕繳付管理費。

他披露，曾有市民反映，指當地的基本設施日久失修，早已毀壞不堪，故他近期連番在組屋進行多項維修及提升工程，希望讓居民住得更加舒適，同時鼓勵大家早日繳清欠下的管理費。

“根據資料，有住戶長達26年不曾付費，這意味著，對方從星光花園建竣迄今從未繳付管理費，26年以來欠下4000令吉。若住戶沒有繳清管理費，按照程序是無法獲得分層地契，更無法進行房屋易名或買賣。”(LSL)

20單位空置成逃學天堂

周世揚強調，在尚未獲得分層地契的208個單位中，有106個單位是由屋主居住、78個單位已出租，其餘則是吉屋，而空置的二十多個單位，環境相當惡劣，不僅成了滋養蚊蟲的溫牀，更不時成了輟學生的“逃學天堂”。

“星光人民組屋曾發生逃學生在空置單位聚集，東窗事發後從高樓危險逃走的事情，鬧得滿城風雨，不僅如此，空屋堆滿的垃圾還會引發火患等。”

有鑒於此，他希望住戶盡快繳清欠下的管理費，屆時要重新出售也不會有問題，否則沒有獲得分層地契，屋主無法出售。(LSL)

基設提升 組屋租金漲至400

周世揚透露，隨著市議會及州政府為星光人民組屋進行多項提升工程後，每月租金更是水漲船高，目前已達400令吉。

他指出，以往的星光花園組屋環境惡劣、基設陳舊、治安不靖等問題一籮筐，如今在地方政府及州政府的協助下，不僅將原本搖搖欲墜的走廊鐵欄桿煥然一新，還全面提升了基設，甚至未來將會安裝圍籬，加強安全措施。

有鑒於此，他聽聞有者願意開價每月400令吉租金，租下星光人民租屋單位，但在更早之前，租價雖廉宜卻無人問津。(LSL)

可分期繳付積欠管理費

吳勇漢指出，為了提高居民正視管理費的重要性，芙蓉市議會將於明日舉辦講解會，屆時大會將在現場設立櫃台，方便住戶繳付管理費。

“地方政府也體諒當中有些居民無法一次性還清欠下多年的管理費，歡迎居民到櫃台咨詢，能分期付款繳付。”

他補充，市議會可接受住戶分期付款，直到繳清管理費後，就能申請分層地契，屆時就可進行易名或房屋買賣。