患大腸癌3個月跑5醫院 膠工籌20萬救命





（吉隆坡7日訊）一名57歲割膠工人申訴，他過去一年來飽受腹瀉和肚痛困擾，一日上廁所10至20次，原以為只是普通腸胃毛病，在今年5月到醫院看診後才證實患上大腸癌，數個月來跑遍5家政府醫院卻遲遲無法獲積極治療。身體承受病痛折磨的他，曾想從醫院高樓跳下輕生，所幸心中對兩名年僅13和10歲的女兒的牽掛讓他在關鍵時刻打消了念頭，無奈哀嘆：“孩子還小，我不舍得，只能拼命忍下去……。”

為求取一線生機，病患廖春發在晨光愛心隊隊長李傑文安排下，直接轉入私人醫院接受治療，而院方第一時間為病患進行斷層掃描，證實病患已罹患大腸癌第三期，不幸中的大幸是癌癥仍未擴散，須盡快動手術及進行化療。為此，家境貧困的廖家懇求大眾慷慨解囊，以籌集20萬令吉的醫藥費救命。

來自彭亨州立卑的廖春發及妻子劉美芳（37歲，清潔工）今日在李傑文陪同下召開記者會說，他們在求醫的過程中可謂相當曲折磨難，5月在立卑醫院驗血並確診患上大腸癌，因醫院沒相關專科而轉介至關丹中央醫院。

“關丹醫院的醫生看了一眼報告後，寫了一張紙條讓我們到吉隆坡中央醫院作檢測，到了吉隆坡中央醫院後，院方基於紙條上的內容過於簡陋又再叫我們回到關丹醫院。”

沒錢付斷層掃費用被遣返

劉美芳聲稱，當時丈夫的腫瘤已壓迫到膀胱，每天痛不欲生，也無法正常大小便，關丹醫院的醫生便為丈夫安排手術，豈料在動手術的前兩天，醫生卻突然告知有事，無法為病患動手術，將丈夫轉介到士拉央醫院，讓他們感到相當無奈。

“當時靠近開齋節，但我們並不清楚醫生是放假了，抑或是不得空而取消了手術。”

廖春發在士拉央醫院動了腸造口手術，但癌魔仍將他折磨的萬分痛苦，在住院兩個星期間，也沒獲較妥善的治療安排和建議。

劉美芳表示，丈夫隨後由救護車載送到布城醫院進行斷層掃描，在醫院門口因無法支付500令吉的費用而被原路遣返，絲毫沒通融餘地，治療變得遙遙無期。

一天上廁所20次痛苦難眠

劉美芳淚流滿面說，眼看著丈夫24小時都被病痛糾纏，甚至在夜晚難忍痛楚楚而不斷嘶喊，自己就感到非常揪心。

“他現在根本無法入睡，因為身體太過疼痛，尤其上廁所的時更是非常辛苦，幾乎24小時都在受苦。”

她說，丈夫如今的雙腳也嚴重浮腫，虛弱且無法自行走路，就連進食也變成一份苦差，吃什麼就吐什麼，體重從65公斤跌至38公斤，每日靠喝粥勉強維持營養。

劉美芳指出，丈夫在去年便出現腹瀉狀況，直至今年初開始變得嚴重，尤其晚上的時候會上廁所拉肚子10至20次，難以安眠，這樣的情況也影嚮了他的日常生活，因為他經常工作到一半就須跑廁所。

“他一直以為是普通腹瀉，只是吃了一些止瀉藥物，直到今年5月狀況都沒好轉，我就勸他到醫院看看，才確診大腸癌。”

耗光積蓄買醫療用品

廖春發與妻子育有兩名分別13及10歲的女兒即劉依玲及廖彩淩，一家四口的日子原本就不富裕，在一家之主病倒後，生活就更加艱苦。

廖春發當割膠工人每月收入約800令吉，而劉美芳當清潔工每月收入1200令吉，勉強足夠糊口。如今，廖春發已失去工作能力，單是購買醫療用品就已耗光了夫妻倆的積蓄，更遑論昂貴的醫藥費。

據悉，腸造口的貼布和袋子每月耗費逾200令吉，加上購買成人尿布每月至少花費900令吉，一個月花在醫療用品的數額，早已超過妻子的個人收入。（TKM）

為孩子放棄輕生念頭

廖春發坦言，在求醫過程屢屢受挫，對病情感到彷徨，加上彷佛永無止境的身體疼痛讓他感到相當絕望，在士拉央醫院接受腸造口手術後，他曾興起跳樓輕生念頭。如今到私人醫院求助也等同是給自己最後一次機會：“我想再搏一搏。”

“我當時真的很想從14樓跳下去就算了，我很辛苦，真的再也無法忍受，只是我想到小孩還小，我不舍得，只能拼命忍下去。”

在旁安靜聆聽的大女兒劉依玲紅著眼眶表示：“看到爸爸很辛苦，我想幫卻幫不到，很傷心。”

她說，偶爾看見媽媽在晚上落淚，為了不讓父母操心，她平日也會幫忙照顧妹妹，減輕媽媽負擔。

“我希望安哥、安娣可以救救我的爸爸，我希望爸爸可以健康。”

只通過3中文報籌款 民眾匯款慎防老千

晨光愛心隊隊長李傑文籲請社會大眾慷慨解囊，盡快為病患籌集20萬令吉醫藥費，讓病患得以在第一時間進行手術，避免癌癥擴散。

他說，病患一直被當成皮球般在各大醫院被踢來踢去，三個月來跑了五家醫院，從普通的癌癥惡化成第三期癌癥，倘若再拖延下去就性命難保了。

“私人醫院為廖春發進行了斷層掃描，發現癌細胞尚未擴散，但若不及時醫治，則隨時會擴散到其它器官，到時候再救治就更加艱難。”

李傑文強調，若非眼見病患走投無路，他是不會選擇將病患轉介至私人醫院，促請網絡上的鍵盤英雄高抬貴手，不想捐款也勿落井下石，耽誤籌款救援行動。

他指出，所有款項只通過三家中文報章，即光明日報《光明公益金》、中國報《慈愛人間》及南洋商報《南洋報業基金》籌募 ，並無委托其他慈善機構或組織代籌，呼籲民眾在捐款時務必小心謹慎，以免落入他人圈套。

“我知道網上有很多騙子，會把銀行戶頭篡改成個人賬戶，把這些病患當作賺錢的工具，我希望這些泯滅人性的老千可停止這種行為；民眾匯款時，若看見收款人是私人賬戶的話，那便可肯定是騙人的。”



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