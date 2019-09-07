男子酒店20樓墜死 女子在事發處徘徊

（新山7日訊）一名華裔男子昨晚入住新山一家酒店，今日淩晨攀越柱牆從20樓墜至11樓，當場不治。警方過後從他入住的客房發現少許相信是毒品的白色粉末。

新山南區警區主任沙胡利納因今日發文告證實此案指出，死者為32歲的林子源（譯音），來自麻坡，生前在新加坡擔任銷售工程師。

他表示，事發當時為今淩晨3時43分，死者步伐匆忙獨自從酒店房間外出，隨後跨越走廊圍牆，攀上高4尺的柱牆一躍而下。

“死者身體多處嚴重受創，包括臉部、左腿、左手臂及脖子，手腳多處骨折。”

他說，警方是在今早7時35分接獲自稱為酒店男經理通報；據酒店的閉路電視顯示，死者是在昨晚10時34分登記入住20樓的一間客房，他於10時49分從客房外出，接著在今日淩晨2時37分與一名女子返回酒店。

“在一個小時後即3時43分，死者當時身穿黑色T恤及短褲，攀越柱牆墜落在11樓。該樓為酒店會議室、健身房、游泳池，死者屍首倒落在距離第二會議室10米處。”

他披露，在死者墜落後的45秒，一名身穿背心、短裙及手拿手提包的女子從房內走出，在死者跳樓處徘徊，似乎在尋找東西，接著便離開。

他指出，警方經調查，發現死者的房內有幾個瓶酒，以及一支黑色的吸管，里面擁有少許相信是毒品的白色粉末。

他說，死者屍體已被送往新山蘇丹後阿米娜醫院進行解剖，此案排除涉及刑事成分，列為猝死案處理。

據了解，死者的弟弟將於明日結婚。