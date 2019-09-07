副揆：婦女部將探討 不孕或列受保疾病

（吉隆坡7日訊）副首相兼婦女、家庭及社會發展部長拿督斯裡旺阿茲莎說，該部將與利益相關者討論，以便探討把不孕列為受保險保障的其中一項疾病的可行性。

她於今日為國家人口及家庭發展局（LPPKN）提供不孕專科服務屆40週年的活動主持推介禮致詞時提及，作為一個起步，私人界的員工進行的宮腔內人工授精（IUI）治療程序的費用，可通過保險的健康保護計劃承擔。

她聲稱，目前，公務員可在LPPKN診所尋求不孕治療，並在醫療索賠機制下申領他們支付的費用。 LPPKN也向政府建議，提供不孕治療補貼給選定的B40低收入群體和M40中等收入群體，即部分的治療費用由政府來承擔。

她希望私人界的僱主也可考慮，提供特別資助或補貼給經濟有困難的員工接受不孕治療，特別是那些一直未有子嗣的員工。

“政府非常關注生育治療服務問題，高昂的費用本導致許多夫婦無法獲有關治療；目前，治療的費用估計介於1000令吉至1萬2000令吉之間。”

旺阿茲莎籲請所有僱主、保險公司和相關的機構提供協助，例如把不育治療的費用納入僱主承擔的治療疾病類型清單中，僱主還可通過批准特別假期，給尋求不育治療的員工，作為道義上的支持。

她指出，根據LPPKN數據，2012年至2018年，接受各種不育治療的4021名客戶中，有830名或約20％的客戶成功受孕，成功率與美國生育登記處公佈的國際標準相差不大。

她表示，LPPKN在2014年進行的第五次大馬人口和家庭調查發現，8.6％15至49歲的婦女沒孩子，幾乎三分之一結婚不到5年的婦女沒孩子。

我國生育率劇減

她強調，我國人口的生育率急劇下降，總生育率（TFR）或我國每個生育年齡婦女的平均生產率從1957年的6.7％降至2019年的1.9％。

“這也是未來幾年大馬將成老人國的關鍵因素之一。預計到2030年，大馬將成老人國，屆時超過15％的人口將達60歲以上。如果不解決生育率下降問題，到2040年，我國將達到20％的老年人人口。”

出席活動者尚有婦女、家庭及社會發展部秘書長拿督祖萊達卡瑪魯丁和國家人口及家庭發展局總監拿督娜麗瑪阿威。