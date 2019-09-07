林吉祥：怕失語文權益屬荒謬 人民應跳出種族圈子

（峇株巴轄7日訊）民主行動黨元老林吉祥表示，我國已出現非常荒謬的情況，各族人民都害怕各自的語文、宗教、地位和未來被蠶食及威脅，所以大家必須跳出種族的圈子，以便互相了解及接受彼此。

林吉祥今日在“柔佛州行動黨政策研討會”上表示，現在大家都覺得自己的族群非常危險，所以各族人民都要了解彼此的顧忌及憂慮，並且互相諒解，才能解決問題。

互相諒解解決問題

“我們從社交媒體中發現，各族人民互相責怪，有人說我要消滅馬來文，華人又說我變成走狗，我國似乎正處於宗教及種族大沖突的邊緣，但在現實生活中，各族人民還是和睦相處，沒有仇視。”

他強調，這類假新聞及假消息必須受到控制，否則將會引起族群之間的仇視及恐懼，為國家帶來災難，目前國家元首及各州蘇丹已關註此事。

“從希盟執政至今，有人認為行動黨沒有堅守以往的原則，事實上行動黨在這53年來，爭取的都是馬來西亞人的馬來西亞，而不是華人或馬來人的馬來西亞。”

華小爪夷文2015年已存在

林吉祥重申，華小爪夷文事件從2015年已存在，所以馬華及民政都必須為此事負責，如果沒有改朝換代，可能學生還必須讀寫爪夷文甚至參加考試。

“現在只是向學生介紹爪夷文，而且還有選擇權。”

針對佩戴爪夷文名字牌事件，他沒反對也不會阻止，但強調名字牌除了爪夷文，也必須有國文字。

研討會獲得約30人參與；出席者包括柔州行動黨主席劉鎮東、署理主席張念群、副主席拉瑪克里斯南與陳正春、宣傳秘書謝奧馬、政治教育主任鄒裕豪及州委楊美盈等。