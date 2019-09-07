【馬新第二通道大塞車】等5小時無法通關 羅里擋路抗議

















（新山7日訊）馬新第二通道發生羅里司機苦等4、5小時無法通關滿肚怨氣，直接將羅里橫停路口擋在路中央以示抗議，數十名羅里司機聚集在路口處，直至關稅局官員出面協調。

馬新第二通道關卡專案小組主席鄒裕豪於昨晚10時許抵達現場了解情況，並在午夜12時許進行直播，除了向馬新第二通道使用者致歉，他也希望羅里司機不要用這樣不負責任的方式來求解問題。

將與羅里司機對話尋策

他表示，他將於近幾天安排與羅里司機或業者面談，以商討出解決方案。

根據新加坡馬新通道關卡閉路電視畫面顯示，截至今早9時，位於新柔長堤來往方向仍持續塞車；位於馬新第二通道往新加坡方向數公里道路，車龍見首不見尾，根據網民拍攝的畫面顯示，許多乘客按捺不住，直接下車站在路堤上。

而針對今早馬新第二通道仍持續塞車，他表示，相信與昨晚的羅里堵塞路口情況無關。(LSL)

司機不滿關卡空地充羅里通道

鄒裕豪解釋，兩星期前實施讓羅里停靠在蘇丹阿布巴卡大廈關卡旁空地，是因為去年的觀察情況發現，羅里排列在關卡會造成道路危險，為了減少意外事件，而採取有關措施。

他表示，關卡原有2台羅里掃描機，目前因其中一台損壞無法操作，僅有一台應對日常運作，目前當局仍在等待另一台掃描機送到。

鄒裕豪也是行動黨柏伶區州議員，他昨晚直播時指出，昨晚的事件是因為羅里司機對於關卡空地作為羅里專用通道的措施感到不滿，因此占據3車道，阻礙交通，引起通道堵塞4至5小時。

他指出，若羅里司機有任何不滿，應與當局人員協調，而不是以昨晚這種不負責任的做法來控訴。

他說，昨晚與抗議的羅里司機進行交涉的，除了關稅局官員，尚有警方人員駐守及勸說。

“別把我們當垃圾” 羅里司機臉書貼文道歉

受影嚮的羅里司機在臉書貼文，以百字細述不滿堵塞問題持續的心聲，文中稱希望當局不要把羅里司機當垃圾一樣對待，也同時就抗議行動造成不便向大眾道歉。

文中第二段寫著：“對不起大家…我們不想讓每個人都不高興，但如果我們不這樣做，問題是無法解決的…一切都會一直維持下去。我們只是希望海關（關稅局）和移民（局）睜大眼睛，不要把羅里司機當成像對待垃圾一樣。

有關貼文內容寫道，羅里司機也是為了討生計，不是外國人，但每天要回到國土還得花上4、5個小時，並指此次“宣戰”是為了讓官員們從睡夢中蘇醒過來。

根據新加坡移民與關卡局臉書專頁發布的消息指出，馬新第二通道交通於今早9時30分已恢複通暢。

此外，該專頁也在今早發布消息指出，截至今早6時35分，新柔長堤雙向交通堵塞；馬新第二通道於今日淩晨4時許因新加坡關卡通關系統操作出問題，而出現斷續堵塞情況，但有關問題已於今早7時20分開始逐步恢複正常。