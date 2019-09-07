古晉空污一度206點 副揆：探討佈雲造雨

（吉隆坡7日訊）副首相拿督斯裡旺阿茲莎說，隨著砂拉越的煙霾情況惡化，尤其是古晉的空氣污染指數（API）今早一度達到206的非常不健康水平，氣象局正在探討當地的氣候條件，是否適合展開“布雲造雨”行動，以驅散煙霧。

也是婦女、家庭及社會發展部長的她，今早為國家人口及家庭發展局（LPPKN）提供不孕專科服務40週年活動主持推介禮後，受詢及砂州的煙霾情況惡化問題，如是回應。

她表示，國家天災管理機構（NADMA）正在監督有關情況，該機構和州政府將淮備撥款採購口罩，以提供給當地居民。

她也要勸告人民，特別是在砂州的人民盡量留在戶內，若在戶外或露天場所時，應戴上口罩，以免健康受到影響。

旺阿茲莎提到，今早砂州，特別是古晉的空氣污染指數（API）嚴重，尤其是古晉達到206的非常不健康水平，而西馬半島和沙巴的指數普遍良好。

她聲稱，據環境部數據，印尼加裡曼丹和蘇門答臘的林火導致出現了455個熱點，這是推高我國一些地區的空氣污染指數的主因。

她也說，因風向變動影響了跨境霧霾籠罩大馬，特別是砂州；此外，美裡的瓜拉峇南（Kuala Baram）的泥炭火也造成霧霾，消拯局目前正在採取行動撲滅該地區的火勢。

根據標準，空氣污染指數0至50點是處於健康水平、51至100點處於中等水平、101至200點處於不健康水平、201至300點處於非常不健康水平，及300點以上則處於危險水平。