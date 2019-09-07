【檳城2030年願景論壇】曹觀友：預防海平面上升 檳平台發展或高於2米

（檳城7日訊）針對氣候變化、海平面不斷上升的課題，檳州首席部長曹觀友說，相比新加坡規定該國未來新開發案都要在離海平面至少4米平台進行，檳州只要求需離海平面2米的平台進行即可，但為了預防海嘯、海平面上升等問題，政府將探討未來的發展是否在更高平台上進行。

他說，檳州面對土地短缺問題，除了興建高樓外，填海計劃也成了另一個選項，但他強調，政府會控制，讓經濟發展及環境永續發展達到平衡。

他今日出席由ATC學院舉辦檳城2030年願景論壇，在回應一名學生詢問時如是指出。

曹觀友說，他去年8月公佈檳城2030年願景，以“重家庭、擁綠地、精明州、耀全國”為四大主題，並細化願景，為4個主題底下的16個策略舉措擬定主要方案及設定目標。

“檳州行政議員、州議員、市議員及政府官員已經參與了檳城2030年願景的工作坊，州政府也委任了16名官員，每人負責四大主題底下的16個策略舉措。”

每策略將設工作坊

他指出，每項策略舉措都將進行工作坊，而涉及的單位及行政議員也將會參與相關工作坊，比如策略舉措A1是提高房屋可負擔性及多元性，所以涉及的單位及個人包括房屋局、發展商、佳日星等，不過一些策略舉措所涉及的行政議員可能超過2位。

他說，透過16個工作坊，將會探討在這16項策略舉措下可進行什麼計劃並擬出計劃書呈交給州政府，州政府再決定要落實哪些計劃，預計要到年杪所有工作坊才能完成。

出席者尚有ATC學院首席執行員琳達、高級講師凱文、Sihat Selalu協會主席鍾仁傑、檳州社青團財政洪明泉及論壇主持人陳浩哲等。