賽夫丁：晤班迪卡等人 安華赴沙非招收會員

（檳城7日訊）人民公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁今日否認該黨主席拿督斯里安華，將與丹斯里班迪卡（國會下議院前議長）及拿督斯里莫哈末沙禮賽益（通訊及多媒體前部長）在沙巴會晤，是為了招攬他們加入公正黨。

他指出，安華也是希盟重要領袖，經常出席各界的邀請活動，而且安華此次到沙巴，是受邀參與巴瑤族聯合舉辦的集會，這並非是招收會員大會。

“班迪卡與莫哈末沙禮賽益是沙巴巴瑤族的社區領袖，安華與他們會晤是很正常的事情。”

也是貿消部長賽夫丁今日出席班台醫院在班台惹雅選區內主辦心臟健康活動後受詢時，這麼說。

沙巴巴瑤族聯合協會早前邀請公正黨主席拿督斯里安華，出席該協會於本月17日在古打毛律舉辦的大馬日集會。

提醒黨領袖內部解決問題

賽夫丁提醒公正黨一些領袖，若他們有心或有誠意解決該黨當前問題，就應用黨內部管道尋求解決，而不是通過媒體發文告向該黨傳達訊息。

“根據黨章，有些領袖是通過1黨員1票投選出來，有些也是通過黨章賦予主席權力來委任，因此我們身為領袖的責任，就是要尊重黨章，尤其黨章也有規定所有被選中或委任的領袖，一定要出席會議。”

他指出，要協助平息現有的情況，所有領袖都要負起身為領袖的責任，也通過黨內部管道來反映任何事情，包括每週三晚上8時召開的政治局會議，以及每月最後一個週日召開的最高理事會議。

他還說，有關會議的詳情，總秘書辦事處在年初都已經發給領袖們，因為他們知道現在已是執政黨，因此該黨領袖有本身的工作及責任必須去履行。