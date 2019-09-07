劉鎮東：助學生掌握各語文 學校應思考落實走班制

（八打靈再也7日訊）國防部副部長劉鎮東認為，我國的學校可以思考落實“走班制”，以讓學生在掌握各大語文作好最大準備。

他說，多語是我國的資產，所以應往這個方向推動，以便更靈活的去思考語文教學。

他昨晚出席雪隆寬柔校友會“感恩40憶寬柔”40周年會慶時表示，一名15歲學生不一定是各個語言都有初中三的程度，所以學校可以思考落實走班制，以協助學生可以更好的掌握各語文。

他以自己為例，他在靈市念小學，一半的同學家長接受英文教育，他則是純粹的華文背景，這些同學在學校學英語，他則學中文；他的英語是大學才學，而馬來文則是後來自學。

他說，初中一時，英文只有小學程度，但華文程度卻到高三。

他說，中國北大附中就是其中一間落實走班制的學府，所實施的不是固定班，有些同學在某些科目掌握不佳，但有些科目卻比同齡人好很多。

培養公民面向世界

此外，他認為，學校最重要回到人文教育，理工科學固然重要，但人文教育決定我們如何看這個世界。

他希望獨中能效法巴生興華獨中謝錫福副校長推動社科教育，每個學生都要學習社會科學，用科學方式看待這個社會，理解社會的問題，社會學、政治學、哲學角度。

“如今18歲就可以進行投票，也就是說現在14歲的學生，在下一屆大選即可投票，決定國家的命運。

他希望學校，尤其是獨中可以思考如何培養學生作為一個公民，培養一個大馬公民面對未來的大馬政治、經濟、文化，面向世界。

他希望通過新想法，在獨中等各方面的教育可重新作出調整，讓學生能用新的想法面對大馬及世界。

另一方面，他指出，在近2個月，許多人情緒高漲，華裔擔心情況糟糕，但沒有註意到馬來群眾也有同樣情緒，馬來人罵政府由林吉祥控制，而華人則罵政府是由首相敦馬哈迪控制。

他說，理想不容易完成，國家給予新的建國機會，不只是從華裔角度思考問題，必須從大馬人的角度看待國家的未來。

“我們過去是往內看，最後是從族群角度看問題，但大馬在這個區域扮演重要角色，對區域戰略要有思考。”

他表示，世界走進中美戰略競爭的關系，在這個局面下，中國與美國可能會在大馬的門口——南中國海沖突，而大馬對折光區域扮演重要的角色，任何的舉動都對這個區域有舉足輕重的影嚮。

“我們應該思考未來20年應扮演怎樣的角色？對華語、華文的堅持、熱愛是非常好，但應想象未來20年，華語、華文不是屬於華人，而是世界語文，很多人都能夠同時掌握這個語文，因此教華語、華文不只是為華人而教，而是為各族、為世界而教。”

他說，試想象，若我國有一半的馬來人會看華文、說華語，華人在講話時也會有不同的想法，如辦華文報，不只是辦給華人看，就像看馬來報，每個華人都會看，整個呈現是不一樣。

他希望大馬有一天是多語的國家，每個人都是多文化的象徵，一個人掌握3語並不是難事。

他說，現在從學校開始思考，如何讓學生能同時掌握數個語文。或許過去的想法是一種語文、一個文化，一個人只能掌握一個語文，只有一個母語，但其實一個人有3個母語也不奇怪。