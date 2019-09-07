救救他 患複雜心疾 心臟曾驟停









（大山腳7日訊）甫出娘胎16天的男嬰林恆宇患上複雜先天性心臟病，急需11萬令吉接受手術治療，希望善心人士伸出援手。

林恆宇的父母林福麒（31歲）和白雪芳（28歲）今早通過大山腳瑤池金母慈善基金會召開記者會，向外界籌募孩子手術費。

來自吉打的林恆宇是於8月22日出生，隔天就被醫生診斷患上A型主動脈弓中斷（IAA，Type A）、心室中隔缺損（VSD）、心房中隔缺損（ASD）及輕度主動脈瓣下狹窄。

他是林福麒與白雪芳婚後的首個愛情結晶品，曾在12天大時心臟驟停，醫生為他緊急施予心肺復甦及注入3枝強心針後，救回了小生命。

靠輔助器藥物維生

他雖然奇蹟存活下來，但每時每刻需靠輔助器及藥物維持生命，醫生建議盡快進行心臟手術修補缺陷，以避免心臟再出狀況。

瑤池金母慈善基金會主席蔡瑞豪說，恆宇的父母知道孩子情況後很難受。醫生建議讓恆宇盡快動手術，因病症屬危重先天性心臟病，難以用內科治療來改善症狀，隨時有生命危險。加上恆宇是新生兒，擔心拖延手術期間會受到細菌感染，進行急診手術是客觀需要。

他說，林福麒是廚房助理，月薪僅890令吉，白雪芳自懷孕後就暫停工作。家人已同意讓該會全權負責籌募恆宇的手術費。

任何疑問可聯絡該會熱線016-4192192或04-5059800，或瀏覽臉書專頁“One Hope Charity & Welfare Berhad - 大山腳瑤池金母慈善基金會”。

以下戶頭是專用來籌集林恆宇的手術費，有意捐款者可將善款匯入戶頭：One Hope Charity & Welfare Berhad；銀行：Public Bank Berhad；戶頭號碼：3201428817；Swift Code：PBBEMYKL。

匯款後，請把姓名、聯絡號碼、地址及匯款收據副本電郵至[email protected]，以便該會發出收據。

今早，該會也率先移交1萬1000令吉給恆宇的父母。出席記者會者有該會理事林海利、許迪焜及洪明福。