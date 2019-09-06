虛報逾8萬助孕醫療費 行政助理認罪罰4萬

（关丹6日讯）曾在彭亨州森林局担任行政助理及农业局担任书记的马来女子，因虚报总额8万4520令吉的助孕医疗费共10项控状，被关丹地方法庭法官判处4万令吉罚款，若无力偿还，则以6个月监禁取代。

10項控狀指被告瑪珠英祖基菲利（33歲）於2015年9月14日至2017年9月7日之間提呈1/90醫藥表格，並附上數額介於3243至9000令吉的馬來西亞國際伊斯蘭大學醫院助孕中心的治療收據，抵觸刑事法典第464條文（製作虛假證件），並可於同一法典第465條文下受刑罰。

一旦罪名成立，可面對最高兩年監禁或罰款，或兩者兼施。

較早時，女被告於今年3月29日被控虛報總額20萬9233令吉的助孕醫療費共32項控狀，抵觸大馬反貪污委員會法令第18條文，並可在相同法令下的第24（2）條文治罪。一旦罪成，可被判監禁最高20年，以及相等於犯罪金額5倍的罰款，視何者為高。

她當時否認有罪，獲准以1萬5000令吉外加一名擔保人保外。

若無法繳罰款監禁半年

案件經過數次過堂後，她於今日在辯護律師拿督賽阿茲茂代表下，承認10項替代控狀罪名，並向地庭法官卡札裡求情。女被告被指在彭亨森林局及彭亨州農業局任職時犯罪，她是在2017年被調往農業局。

賽阿茲茂向法官求情時披露，女被告於2015年結婚，於2016年離異後，一直與家人居住，她之前在農業局任期書記期間，月薪為2600令吉，今年已經離職，至今仍未找到新工作，也沒有收入。

他強調，女被告過去沒有犯罪記錄，更曾於2018年致函彭州森林局，表明願意歸還不當索領的款項，但當局沒有作出回复，不過，這已經表明女被告知錯及懺悔的心意。女被告希望法庭勿判監禁，願意接受罰款。

經過仔細考量後，地庭法官卡札裡宣判女被告罪名成立罰款4萬令吉，如無力償還則以6個月監禁取代。