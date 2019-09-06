超凡魄力籌建華總大廈 方天興將卸總會長









（吉隆坡6日讯）十年一觉华总梦，华总历史在任最久的总会长丹斯里方天兴将在后天正式卸下领导重任，不但留给未来接班团队一栋耗资超过1亿令吉、高12层的华总大厦，也留下让人缅怀的亲和力与似乎永不言倦的领导魄力。

華總發表文告說，方天興以超凡魄力和過人的毅力，鍥而不捨地廣納賢才和廣結善緣，以前後不到7年的時間，發動了馬來西亞華團在近年來最大規模、最大數額和最多企業家、華團等響應的籌款運動，換來了巍巍華總大廈，所付出和取得的成績，絕對稱得上“前無古人”。

文告指出，華總將於9月8日在吉打州亞羅士打召開年度中央代表大會及新屆理事會選舉，而方天興在過去16年來曾2度競選總會長，並在10年前成功勝出。

回顧方天興在華總的心路歷程，前後有25年的歷史，分別出任過中委、副總會長、署理總會長和總會長，並於2009年9月27日在檳州華人大會堂舉行的華總改選中，以94票對35票擊敗陳友信榮任第5任總會長，開始領導迄今。

中選總會長後，他開始如火如荼地展開工作，尤其是竭盡所能履行兌現2次競選總會長時，都在競選宣言裡提出將為華總籌建會所的承諾。

2011年12月18日，華總大廈由時任首相拿督斯里納吉主持了動土禮。過後方天興和團隊全力以赴籌備大廈工作，在邊建邊籌款下，大廈終於在2015年竣工，並於2016年1月16日由時任首相拿督斯里納吉再次主持歷史性盛大開幕儀式，一了多年來“華總有個家”的集體夙願。

華社喻為“籌款專家”

文告指出，華社有人形容方天興為“籌款專家”，也有人說他是華總的“全職總會長”，只要人在吉隆坡，他幾乎天天都在華總“上班”。國內許多華社華團場合也經常留下這位華總會長的身影，不僅主辦、參與和出席許多活動，也經常針對國家社會各領域重要議題及時發表看法和立場。

在方天興和團隊的積極努力下，華總大廈也根據原有規劃，落實了丹斯里楊忠禮大禮堂、丹斯里古潤金大講堂及丹斯里謝富年華總馬來西亞華人博物館等，豐富了華總大廈的文化內涵，並成為國內華社華團，及海外華裔關注和前來訪問交流的華團總會會所。

方天興亦集中華總和彭亨華團華社的力量，配合以董總和教總等黨團機構，共同爭取、催生和創辦了關丹中華中學，並成為東海岸第二所，彭亨州第一所提供華裔子弟升上中學後擁有接受母語教育的機會，並參與董教總獨中工委會所主辦的獨中統一考試的民辦中學。

除了分身發動和籌建總耗資高達1億5000萬令吉的華總大廈和關中校舍之外，他與政府關係密切良好，經常在國家和華社重要議題上發言表態，並以面對面協商陳情的方式向政府反映華社的看法和心聲，同時提出建議爭取化解矛盾。

在他領導期間，華總於2016年獲頒予“華社之光”殊榮，同時也在2017年獲得中國海外交流協會委任為“海外團體會員​​”殊榮，也是我國唯一的受委團體。

任期最久總會長

方天兴在出任会长职第4年时，修章生效并重新计算延长2届6年任期，并不负众望顺利完成历史使命，为此也再创纪录，成为华总创会以来，任期最久的总会长。

文告说，在方天兴的“全职领导”时代，华总软硬体水平不断取得突破，屡创高峰，尤其是华总大厦完成启用后，把会务发展推向另一新里程碑，不论是个人或团队整体表现，可说是有口皆碑。

“可以这么说，在我国，参与华团服务，尤其是像方天兴这般以积极，‘全职’又全情投入领导总机构者并不多见，尤其是领导华总后，他在‘牺牲享受’之余，也在‘享受牺牲’，一如10年前中选华总总会长职后所抱持的‘人在华社、服务华社’口号和理念，多年来一直秉承和贯彻，不言弃、不言悔。”