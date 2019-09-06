降糖靈丸含違禁成分 民眾受促避免購買使用

（八打靈再也6日訊）國家藥劑監管機構（NPRA）及衛生部表示，傳統藥物“降糖靈丸”（TYT Jiang Tang Ling Plus）被檢測出含格列本脲（Glibenclamide），勸請民眾避免購買和使用有關產品。

衛生總監拿督諾希山發表文告說，降糖靈丸的註冊編號為MAL10110065TC。藥品管理局（PBKD）在9月5日的會議上，決定撤銷該藥物的註冊，並指格列本脲出現在傳統藥品配方中是不被允許的。

他聲稱，格列本脲是1952年危險毒品法令下受管制的毒藥，只能由註冊醫生或藥劑師提供。格列本脲若沒在專業人員監督的情況下使用，會導致血糖過低，癲癇發作或失去意識。

他提醒銷售商和經銷商，馬上停止銷售及分銷有關產品，若不遵照指示，將視為違反1952年藥物銷售法令和1984年藥物及化妝品管制條例。

他說，首次抵觸法令的人士將被罰款不超過2萬5000令吉、或監禁不超過3年或兩者兼施；重犯者將被罰款不超過5萬令吉、或監禁不超過5年或兩者兼施。至於首次違例的公司將被罰款高達5萬令吉，重犯者罰款高達10萬令吉。

衛生局也建議正在使用本產品的民眾馬上停止使用，若使用後感到身體不適，也應立即求醫。

另外，民眾可通過網站www.npra.gov.my或在Google Play商店下載應用程式“NPRA Product Status”，查看產品的註冊狀態。