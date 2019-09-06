吉大臣點火象徵開幕 文化節大遊行1.5公里























（亞羅士打6日訊）萬眾期待的第36屆全國文化節掀開序幕，數千人今天傍晚一起展開承傳文化薪火大遊行，從吉打州華人大會堂一步一腳印步行到三聖慈善福利中心文化村。

早前跨越5州並在吉州各縣華校傳遞的薪火，今晚也傳到文化村。由吉打州務大臣拿督斯里慕克力接領文化節火炬後，再點燃火盆，象徵為文化節文化村開幕，以及代表中華文化薪火相傳。

這是吉華堂第三度承辦全國文化節，繼2008年後闊別11年再承辦，並被列為吉州官方活動。這次主題是“直的傳承，橫的交流”，也是1993年吉華堂首次承辦文化節的主題。

吉州華裔事務委員會主席黃思敏為大遊行開幕後，30支隊伍從吉華堂步行到文化村，全程約1.5公里。

配合中秋節即將到來，這次大遊行也安排逾百人親子燈籠隊。華裔和友族孩童提著親手製作的燈籠在家人陪同下浩浩蕩蕩遊行，場面溫馨。

遊行隊伍由吉華堂花車領頭，三聖慈善福利中心花車排在最後方。參與隊伍包括龍獅隊、八仙踩高蹺、文化大燈籠隊、吉華華中行進樂隊、多個住宅區睦鄰計劃和福利組、幼兒園、舞蹈團、合唱團、瑜伽團體及華總與各州華堂代表。

出席嘉賓包括華總總會長丹斯里方天興、署理會長兼吉華堂會長拿督鍾來福、吉華堂永久會務顧問丹斯里植廉貴、吉州行政議員陳國耀和拿督依斯邁沙列、亞羅士打區國會議員曾敏凱、哥打達魯阿曼區州議員鄭瑞隆、本屆全國華人文化節工委會主席葉紹明。

慕克力：讓各族了解華人文化

吉大臣慕克力說，全國華人文化節聚集各族同歡共慶，顯示我國各族和睦共處，互相尊重彼此文化。

他說，為期3天的文化節讓各族能參與並進一步了解華人文化，同時促進旅遊業。

慕克力為文化村開幕致詞說，州政府不會忽略任何種族的福利，將公平對待和協助有需要的各族子民，同時非常珍惜非政府組織一直以來與州政府配合，一起推動提倡各族和諧。

吉州行政議員黃思敏說，州政府希望獲私人界及地方團體配合，以更有吸引力的包裝呈現文化和歷史，包括歷史遺址、表演藝術、英殖民地風格建築及遺跡等。此次全國華人文化節，州政府撥出30萬令吉，顯示對華人文化的重視。

方天興：和平和諧得來不易

華總總會長丹斯里方天興呼籲各族國人尤其年輕一代，珍惜得來不易的和平與和諧。

“大家不應認為今天國家享有的繁榮和發展都是理所當然的，其實這一切得來不易。”

他說，國家獨立62年來，後裔應繼續秉承先賢為國家不分彼此，攜手奮進和爭取獨立的崇高立國和愛國精神。

鍾來福：處理政策需具敏感度

吉華堂會長鍾來福說，大馬是多元種族國家，因此在處理各項政府政策事宜需具敏感度，考慮自身種族利益外也需顧慮他族，不過只要相互尊重，相信政府都會樂意聽取民意。

他感謝吉州政府每年全力支持華人佳節活動，各撥出10萬令吉讓吉華堂承辦中秋節及新春大團拜。