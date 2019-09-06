老翁憂死後無人照顧她 盼慈善機構收留癱妻







（吉隆坡6日訊）一名居住在甲洞增江北區木屋的63歲老婦在三年前因跌倒中風，自此失去自理能力，僅能依靠76歲的丈夫照顧每日起居飲食；兩老膝下無子，過著捉襟見肘的貧困生活，年邁的丈夫如今心中唯一的牽掛便是自己若比愛妻先行一步，妻子恐將孤苦無依，晚景淒涼。

據了解，老婦王美蘭在三年前於住家附近的美食攤位打工時，不慎跌倒撞到頭部，當場陷入昏迷，送院搶救的過程中因她無法自行呼吸；因此，醫生為她在喉嚨處動手術開洞抽痰，而這一跌竟讓她再也站不起來，中風造成她的右邊身子癱瘓，無法行走和說話。

丈夫鐘庭華聲稱，妻子以前除了在茶室打工洗碗，偶爾也會到處去拾荒貼補家計，並感嘆妻子為了撐起一頭家非常辛苦，自妻子中風後，他也只能被迫放棄建築散工，寸步不離的照顧妻子。

膝下無子夫婦相依為命

鐘庭華與妻子結婚逾40年，兩老多年來膝下無子，親戚都分散在其他州屬，兩人只得相依為命，相互扶持。

他憐愛的摸摸妻子的頭說：“她現在連喝一杯水都需要別人幫忙，嘴裡只能發出兩個單詞'要'或'不要'，生活起居都須我來照顧，如果我不照顧就沒人照顧她了。”

只有在妻子入睡後，鐘庭華才會趁機到附近的茶室坐一坐、透透氣，之後再回家繼續照顧妻子；除了照顧起居飲食，他也須定期推著坐輪椅的妻子到附近診所複診，碰上下雨天就非常狼狽，但這些辛苦的付出，他皆甘之如飴。

“我不覺得這樣辛苦，只是我最近雙腳突然會抽痛，痛了一隻腳就換另一隻，每次都會痛上好幾天。”

他說，倘若日後妻子先離開，那他還有自理能力，但若是他先走一步，那妻子便無人照顧，這是他迄今心裡最大的牽掛，也希望能在自己離世前將妻子託付給慈善機構，安排好妻子後續的安頓事宜。

林立迎移交3000元支票

甲洞區國會議員服務中心福利小組接獲此個案後進行家訪，而國會議員林立迎也於週五移交3000令吉支票給鐘庭華夫婦，希望他們的生活能過得好一些。

據悉，兩老如今每月也獲福利部給予殘疾人士的300令吉津貼及350令吉慈濟補助金，而鍾庭華及妻子每月開銷大約需1000令吉，主要的開銷都花在飲食上。

鐘庭華聲稱，妻子過去十多年都定期到佛堂念經且長期吃素，但中風後她有許多食物無法咀嚼，倘若堅持吃素的話只能吃豆腐，無法攝取足夠的營養，必須食用魚肉。

“她連豬肉和雞肉都無法咀嚼，所以我都會買魚肉給她食用，但魚肉的話就會比較貴。”所幸，偶爾也會有熱心人士報效新鮮的魚給他們，讓他們省下開銷。

出席週五移交支票儀式的還包括行動黨直轄區公共投訴局主任遊佳豪及甲洞區國會議員服務中心福利小組成員葉慧莉。