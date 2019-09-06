魏家祥：不是索檳海隧調查報告 拉蒂花別轉移話題

（亞依淡6日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥指反貪污委員會主席拉蒂花答非所問，並且重申自己申請索取的是反貪會調查檳城海底隧道弊案報告外洩的報案書副本，而不是有關案件的調查報告。

魏家祥也是亞依淡國會議員，他今日在個人臉書專頁表示，拉蒂花對他申請上述報案書副本的回應，令他感到非常驚訝。

“拉蒂花搞錯了，我從來都沒有申請索取海底隧道弊案的調查報告，我申請的是針對調查報告外洩所投報的報案書。我不曉得為何突然變成我要求索取調查報告。”

他說，他當然知道自己無權要求反貪會提供調查報告，但拉蒂花無端端轉移話題，令他搞不清到底是怎麼一回事。

他提醒拉蒂花，首相署副部長哈尼巴於2019年4月1日在國會辯論總結時，直接呼籲他致函警方索取報案書。

“哈尼巴表示，以他身為律師的經驗任何人都有權利索取報案書。若是我現在無權要求索取報案書，這是否意味哈尼巴在國會胡扯或誤導國會呢？到底現在該相信誰的話呢？或是哈尼巴只是在開愚人節玩笑？”

魏家祥也指出，反貪會已在2019年3月發出文告，證實調查報告已交給總檢察署，但卻還未收到總檢察署的任何決定；如今已過6個月，反貪會或總檢察署都還沒針對上述案件的最新調查結果發出任何文告。

“有沒有搞錯？就只不過是要求一份報案書的副本，有那麼困難嗎？哈尼巴不是說，只要致函警方就能直接拿到報案書副本嗎？為何過了156天，甚至連總警長和反貪會主席都換人了，這份報案書副本還是沒有拿到呢？”

魏家祥昨日也發文指出，他已致函給全國總警長拿督斯里阿都哈密，以獲取上述案件調查報告洩露的報案書副本，函件副本分別呈給拉蒂花和哈尼巴。

據他透露，哈尼巴今年4月1日在國會向他發出建議之後，他就已致函給當時的總警長丹斯里弗茲和反貪會主席拿督斯里蘇克里，但直到兩人退休他都沒有收到回應。