借貸1次纏身 阿窿擅匯錢利滾利 女子拍20裸照抵不了債





（新山6日訊）21歲孝順獨生女為救濟手頭緊的父親，竟3度向不同的大耳窿借貸，雖然事後已還清逾8萬令吉貸款加利息，卻招來多組“假阿窿”逼還總計數萬令吉的“假債”，還被大耳窿逼迫自拍裸照“抵押”後，遭對方持照片威脅以巨款贖回。

“你要給我裸照，如果我滿意，債可以不用還。”

根據女事主馬小姐（從事會計）敘述，洋名為史蒂芬的大耳窿第一次向她索取5張裸照時，還嫌棄她表情不好，要求重拍再轉發，讓她在六神無主的情況下就範。她表示，當時共傳送20張自拍裸照給大耳窿。

借逾2萬還了8萬

女事主是於今年4月，因父親急需8000令吉應急，一心想要為父親分憂，在一名前男同事介紹下，瞞著父母向一組（A組）大耳窿借貸1萬2000令吉後獲得8000令吉，但用親戚的錢還清債務後，女事主較後又向另一組（B組）借錢，接著再因為要“以洞補洞”，向第三組（C組）大耳窿借錢還息，儘管前後只借了逾2萬令吉，但她卻還了貸款加利息總計8萬2000令吉，這些錢都是東窗事發，即女事主父母得知她欠大耳窿後，向親戚求助得來的。

根據女事主的母親馬太太指出，女兒還很年輕且單純，加上大耳窿一開口先說好話，不還錢就恐嚇，女兒才會被騙自拍裸照給對方，讓對方流傳裸照給“同事”一起“假借錢，真追債”。

女事主於今早在地不佬區國會議員助理符文濠陪同下召開記者會，陪同者包括服務中心職員趙亞發及女事主的父母。

恐嚇“姦到你死”

女事主指出，還清前3組大耳窿債務後，7月中開始，就有別組大耳窿“自動”進錢到她的銀行戶頭，接著在手機應用程式留言要她“欠錢還錢”，逼她還清。

“他們有時進200令吉給我（銀行戶頭），就要我還1000令吉…前後共有6組（假債主）向我追債。”

她表示，假債主在追債時，不單口頭威脅她，還恐嚇她會找人強姦她，並放話：“我一定姦到你死。”

她說，她是在多組大耳窿逼債的情況下，造成精神近乎崩潰，最後更在六神無主下，才會就範自拍裸照希望藉此抵債。

討裸照刪除費

她表示，父母在8月知道她背債後，接管她的手機幫她應付大耳窿時，被其中一組假債主開口討2500令吉，否則將在社交媒體流傳她的裸照，還聲稱要一筆裸照刪除費。

她指出，她於8月19日向警方報案，同日關閉銀行戶頭，而她和父母已搬離原有住家，以免被大耳窿上門追債。

她說，除了面對大耳窿的逼迫，之前做銷售時認識並介紹大耳窿給她的前男同事也一直找她，指責她欠錢卻躲著會導致他受到牽連。

假債主通過手機討債

馬太太指出，她接管女兒的手機後，有多組假債主通過手機“討債”，同時以女兒的裸照威脅她和丈夫還錢，令她懷疑這些大耳窿來自同一組人。

“我們過後沒有理會（假債主），因為沒辦法給他們這麼多錢…每一組都要我們“還”3000令吉，我們要求借貸證據時拿不出就會一直謾罵我們，更有的獅子開大口坐地起價要我們給3萬令吉，這些大耳窿都是華裔青年的聲音。”

她說，過後有人告訴她，臉書不能上載裸照，叫我們不要理會大耳窿。

“我們過後已不理會，因為沒完沒了。”

稱女事主年輕才騙她

根據符文濠在記者會現場聯絡一名假債主時，對方說自己是“關心”女事主，因為女事主“太年輕”所以才騙她，還稱自己與女事主有來往。

此外，符文濠也現場致電威脅女事主自拍裸照的大耳窿史蒂芬，但聯絡電話已是空號。

符文濠指出，假債主似乎是“葡萄串支”，只要向一組大耳窿借債，就會引出更多假債主。

調查官促勿理阿窿

他呼籲柔州總警長嚴厲打擊大耳窿，並呼籲警方嚴厲看待此案並且著手調查。

他指出，他在今日記者會前與調查官聯絡時，調查官才知道案件還沒有了結，調查官交代他，若大耳窿再騷擾女事主，叫女事主不用理會對方。

他說，女事主已前後報案4次，他認為警方應該嚴謹處理，而不是給予勸告就無下文。