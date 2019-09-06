【最新油價】9月7日至9月13日 RON 97 維持RM2.50


: 2019-09-06 17:09:00

【最新油價】9月7日至9月13日，RON 97維持上週價格，每公升2.50令吉；RON 95維持2.08令吉，柴油維持RM2.18。

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