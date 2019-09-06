檳首長：侵佔州政府2地段 峇都交灣私人墓園非法





（檳城6日訊）檳州首席部長曹觀友指出，峇都交灣私人墓園並不合法，而且還侵佔了州政府兩個地段作為私人墓園用途。他促請民眾勿再向該名業者購買該地段的墓地。

他說，至於該處已有先人安葬的墳墓，雖已侵佔了政府地但不會被拆除，有關家屬可放心。

他今日在武吉淡汶州議員吳俊益、檳首長政治秘書鄭來興及威南土地局官員的陪同下召開記者會。他說，拆除先人墳墓是很敏感的事，州政府諒解也允已下葬在LOT 1449地段的先人，繼續在該處“長眠”。

促民眾勿買

他說，至於購買該處建生基的人士，有疑問可聯絡威南土地局，並提供資料讓該局調查。他希望公眾理解事件的來龍去脈，且已購買該處墓地的民眾須小心處理。

他說，雖然LOT 1451與LOT 1450地段是屬於業者，但業者卻沒向政府或威省市政局提出申請，以把該地段轉換為墓園用途，這種擅自建造私人墓園之舉是非法的。

他指出，任何私人墓園或華人公塚，都須先申請土地轉換手途及申請墓園准證的。

他還說，在本月4日，威南土地局及其他執法單位只是拆除屬州政府的LOT 248地段，該處沒先人安葬的墳墓，只是拆除建在該LOT的墓園設施及生基或尚在建設中的生基。

他說，州政府今年4月已通過威南土地局發通知書予業主，告知有關主主已侵犯州政府土地並抵觸國家土地法典，須馬上停止一切商業活動，否則將被執法或被提控上法庭，很遺憾有關業主仍一意孤行。

“州政府的拆除行動是要業主勿再觸法，也擔心若不採取行動，業主會把墓園繼續擴大，甚至讓民眾把先人安葬在該地段上，到時州政府又會因為敏感而無法拆除相關墳墓。”

業主圖阻執法遭扣查

曹觀友指出，在本月4日執法時，有關業主曾企圖阻止執法工作，過後業主已被警方扣留調查。

他說，被業主侵佔的LOT 1449政府地佔地4.4英畝，檳州發展機構原本計劃把該地段打造成基督教墓園。

“至於被業主侵佔的LOT 248政府地則佔地176英畝，目前檳州發展機構尚未有任何計劃。”

他強調，州政府的目的是要把該地段打造成合法墓園，希望有關業主向州政府與威省市政局申請執照，合法化該私人墓園。

他提醒，任何人侵佔政府土地可以在國家土地法典425條文下被提控，一旦罪成，罰款最高為50萬令吉或監禁5年或兩者兼施。

檳首長挺佳日星 反對人民組屋計劃易名

針對檳州地方政府、房屋委員會主席佳日星反對房地部將人民組屋計劃（PPR）重新冠名為大馬房屋計劃（PPM），檳州首長曹觀友表示支持佳日星的看法。

他說，大馬房屋計劃所建房屋價格從9萬令吉起跳至30萬令吉，這對B40群體非常不公平。州政府會繼續興建中廉價屋，但不認同通過私人界徵求計劃書（RFP）以落實大馬房屋計劃政策。

他指出，比起7萬2500令吉的中廉價屋，大馬房屋計劃下的房價明顯更高，而人民組屋月租為100令吉，管理費24令吉。他吁請房地部重新檢討有關房屋政策。