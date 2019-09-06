先享用後付費 Grab推PayLater服務

（吉隆坡6日訊 ）Grab推出名為PayLater先享用後付費的服務，此服務允許乘客使用各項Grab服務後，在下個月才支付賬單。

據星報的報道，Grab聲稱，通過上述服務，用戶將獲預先批准的PayLater金額，可用於Grab交易，無需征收額外的費用。到了月底時，交易將統一在一個賬單內，用戶可在截止日期前，使用他們的GrabPay余額結算。

此服務目前適用於Grab搭車、食品運送和Grab快遞交易。

用戶需符合條件

根據常見問題解答，只有符合條件的Grab用戶方可使用PayLater功能。使用條件取決於各種因素，例如他們成為Grab用戶的時間有多長、搭Grab次數，他們的GrabRewards等級等。用戶也須擁有Grab app 5.59或更高的版本。

報導說，每個用戶將依據其個人資料分配一個唯一的PayLater可用金額。目前，這筆金額無法更改。

一旦申請生效，PayLater將被選為用戶的主要付款方式，不過用戶可隨時更換。相關賬單結算期，是從每月第1天至該月最後一天，而付款屆滿日則是發出賬單月份的第七天。

雖然使用PayLater沒年費，也沒未付余額利息，但那些在截止日期前未付款的人將被暫停PayLater服務並收取10令吉管理費，在他們付款後暫停服務狀態才會解除。

有關服務已率先在7月初，於新加坡首次推出。