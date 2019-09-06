魏家祥索檳海隧報案書副本 拉蒂花：調查中不能透露

（吉隆坡6日訊）針對馬華總會長拿督斯里魏家祥再度向全國總警長和反貪會索取有關“檳城海底隧道案”調查文件外洩的報案書副本，大馬反貪污委員會主席拉蒂花說，反貪會和其他調查機構不會透露任何仍在進行中的調查詳情。

她指出，待有關調查完成後，當局將公開詳情，包括是否會提控任何涉及者。

她今日與大馬電訊公司（TM）主席羅斯里曼在馬電訊大廈，為馬電訊的“集團廉正及施政組”（GIG）主持成立儀式後，在記者會上說：“仍處於進行中狀態的案件，我們無法與任何一方分享有關的文件，不只是魏家祥。”

她說，但如果魏家祥在調查結束後要求索取報案書副本，那將完全取決於魏家祥請求的方式和法定地位（Locus Standi）。

魏家祥昨日在臉書撰文，他已經致函全國總警長拿督斯里阿都哈密要求索取“檳城海底隧道案”調查文件外洩的報案書副本。

“此外，我也已經把信函副本交給反貪污委員會主席拉蒂花和首相署（法律事務）副部長哈尼巴。”

另一方面，拉蒂花致詞時指出，反貪會的數據顯示，從2014年至今年6月，4860名落網的涉貪人士中，公務員佔46.3％，令人擔憂的是，4860人當中有53.4％是40歲以下的年輕人。

她說，涉貪的公務員主要來自採購部門，而反貪會的一項調查顯示，22.1％的公務員認為，若有權力或高職，他們願意接受賄賂。