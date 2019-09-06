安置官員監控 反貪會各州設IGU

（吉隆坡6日訊）大馬反貪污委員會已要求各州的首席部長或州務大臣辦公室設立“廉正及施政單位”（IGU），並且委任反貪會官員出任有關單位之首，以加強防範貪污的問題。

反貪會主席拉蒂花指出，反貪會在《2019年至2021年廉正及施政單位策略》下，已經鑒定了貪腐高風險的政府機構和政府關聯公司（GLC）名單。

“反貪會有一份全部政府相關公司、政府機構等的名單，並且將高風險者列入監督的名單中，我們密切監控它們設立廉正及施政單位；所謂高風險的因素包括有關公司或機構是否有貪腐的事件發生、擁有過於龐大的資金等。”

受詢及這類政府相關公司、政府機構有多少的問題，她只說：“很多”。

她說，首相敦馬哈迪於去年發出指示，所有政府相關公司須從2018年10月起的兩年內成立廉正及施政單位，以遏止貪污的問題。

她今日與大馬電訊公司（TM）主席羅斯里曼在馬電訊大廈，為馬電訊的“集團廉正及施政組” （GIG）主持成立儀式後，在記者會上也呼吁其他的政府相關公司和金融領域仿效馬電訊，把“廉正及施政單位”升級為“集團廉正及施政組”。

她說，反貪會希望各政府相關公司不要把反貪會調派的廉正官員“投閑置散”，例如安頓在人力資源部，而是確保有關廉正官員在一個可以發揮有效作用的位置。

馬電訊成立的“集團廉正和施政組”是專司負責展開內部調查、處理“吹哨者”的投訴及情報，以及舉辦提高道德及廉正意識的活動。

“集團廉正和施政組”以反貪會借調的高級官員為首，出任“廉正和施政首席官”（CIGO），任期從今年7月1日起，而為了確保GIG的獨立和透明度，它直接向馬電訊董事局匯報和負責。

拉蒂花說，廉正官員的概念已經發展成為設立一個完整的廉正及施政單位，現在，馬電訊採取主動的行動，把廉正及施政單位提升到更高層次的“集團廉正及施政組”。