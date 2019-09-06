【英脫歐亂局】約翰遜：讓民眾決定走向 “寧死在溝渠絕不延遲脫歐”

（倫敦6日訊）英國首相約翰遜指出，他絕不會延後脫歐，寧願“死在溝渠裡”也不會這麼做。

根據英國下議院通過的阻止無協議脫歐法案，若在10月19日之前，議會仍未通過脫歐協議或同意無協議脫歐，約翰遜必須要求歐盟把脫歐期限從10月31日至明年1月31日。

在英國下議院遭受重挫的約翰遜週四（5日）出席活動時說，“我們必須於10月31日脫離歐盟。”

他被詢及是否能對英國民眾承諾，不會前往布魯塞爾要求再次延後脫歐，他說：“是的，我可以。我寧願死在溝渠裡。”

約翰遜又表示，願意竭盡所能帶領國家脫歐，但受到國會阻撓，認為現時應由英國民眾決定脫歐走向，希望藉大選讓民眾有一個選擇的機會。

此外，他也指責反對黨工黨黨魁科爾賓導致英國人民無法舉行選舉。

“別拖延時間了，我們要在10月15日舉行大選。”

據知，英國上議院承諾於9月6日完成阻止無協議脫歐法案的立法程序，而約翰遜計劃在9月9日再度在議會提出提前舉行大選的動議。

在此之前，國會下議院先是通過法案阻止約翰遜無協議脫歐，繼而又否決約翰遜提前大選的動議。約翰遜政府今天表示，下週將再度提案爭取提前舉行國會大選，以圖打破脫歐形成的政治僵局。