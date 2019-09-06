探討我國設分校 大馬代表團訪清華園





（北京6日訊）國會下議院副議長倪可敏率領我國國會代表團訪北京，昨天獲得中國教育部積極支持北京清華大學來我國設立分校後，今天即刻拜訪清華園探討清華大學立足我國的宏願。

倪可敏率領的代表團今日抵達已有逾300百年歷史的清華園，並獲得清華大學副校長謝維和博士親自接待並進行雙邊會談。出席者包括教育部副部長張念群、首相署副部長哈尼巴及國內貿消部副部長張健仁等多人。值得一提的是，畢業自寬柔獨中的我國傑出學者，在清華大學任教的紀家葵教授也在場陪同。

倪可敏指出，我國正擬定計劃欲成為東南亞的高等教育中心，如果要完成這個宏願，我國就必須在強化現有國內大學的同時，吸引世界一流大學在我國設立中心或分校以提升我國高教在國際上的聲譽，因此他對中國教育部在法律上、政策上積極支持清華大學來馬設立分校深表激賞並希望能夠促成這椿美事。

倪可敏指出，清華大學不但在亞洲排名前三，在全球也排名第25名，是全球頂尖的理工大學，非常符合我國欲以科技創新建國的宏願，若清華來馬，將是一帶一路、共建共贏的典範。

清華大學副校長謝維和在回應時指出，清華大學非常感謝我國對該大學的重視，因此清華大學正與我國棕油發展局展開生物柴油的研究以提升擴大生物柴油的生產技術，因此雙方絕對可以進一步探討未來到馬設立分校的計劃。

教育部副部長張念群對此深表歡迎，並承諾回馬後繼續跟進，一旦清華來馬設立校園，屆時中馬關系勢必更上一層樓。