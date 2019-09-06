獨立62年還在容忍 翁詩傑：各族應學習互相欣賞

（八打靈再也6日訊）前內閣部長丹斯里翁詩傑說，他對大馬在獨立62年後，仍停留在“互相容忍”階段裡甚感憂慮，畢竟“互相容忍”應是多元族群社會裡的起步，建國多年後應進入更高階段，即欣賞與珍惜各族間回異卻有共同點的美好。

他說，大馬社會因現實因素而停留在“容忍”，事實上還不斷退步，而他認為“容忍”本是一個有正面意義的字眼，不過對大馬而言，若各族間仍在容忍，意味著我們並不打算向前走。

“國民間的團結是否緊密或鬆散，我想兩者都存在。民間對團結有各種看法，讓我擔憂的是，獨立這麼多年了，我們還局限在妒嫉思維里，例如你看到別族成功了，就認為自己的權益被剝削了，這是讓人擔憂的。”

翁詩傑是新亞洲戰略研究中心（CNIA）主席，曾出任交通部長及馬華總會長。他昨日在“獨立62年後的馬來西亞”論壇上說，國家建設不只局限在硬體或GDP，更挑戰的是民族集體身份的認同。

“我同意我們須向前邁進，不能只是停留在容忍中，讓各族間的關係更薄弱。”

他在回答現場觀眾提問是說，政治確實是阻礙國民團結的一大因素。

“無論喜歡與否，團結仍是一個夢想而已，一向來，大馬政治都與種族掛鉤，縱使政治人物高喊團結，但他們卻自己破壞團結。團結不一定有一個模型，適合其它社會模式，未必適合大馬社會，我們更應強調兼容並包所有文化的團結模式。”

“在基層社會裡，各族人民對團結醒覺度，可能比政治人物更高，我敢這麼說，因為我看見很多日常生活裡很感動的事，他們沒有政治意圖，不是為了攝影鏡頭而做，卻是由心發起的，真誠的去與各族人民融洽相處。”

翁詩傑說，多源流教育本是一個敏感的政治課題，但他不認同“多源流學校會阻礙國民團結”的言論，指語文只是一種學習知識的承載體，並建議各源流學校應多辦交流活動。

“我們可以讓各族學生在活動上互相認識，一起促進團結，我認為這可以有很多做法，但卻因為沒有政治意願，因此沒有人願意這麼做。”

“種族課題一直有其市場，一旦有需求，政治人物等在政壇里活躍者，都會用盡方法來炒作種族課題，以搏取自己的利益，我想更應該關注的，是國際社會上更具挑戰與復雜性的課題，我們太過於注重與其族裔攀比，卻不敢跨出去，承擔風險的面向國際社會的挑戰。”

他也建議政治領袖真正傾聽民心，如人民無心慶祝國慶，“我認為我們要檢討，到底發生了什麼事，人民心裡究竟在想什麼？不要掩耳盜鈴以為什麼事都沒有發生，我希望政治人物要展現出他們的政治意願，人民也不要讓仇恨政治任何機會。”