安華：庭上會妻兒 一直告人 才可親近家人

（萬宜5日訊）公正黨主席拿督斯里安華說，在10年半的監獄生涯中，為了爭取和家人見面和接觸的機會，他想出了不停起訴人的方法。

他說，由於他被禁止和家人接觸，即使探監，也是隔著玻璃，連夫人旺阿茲莎的手都觸不到，因此，為了獲取更多和家人見面的機會，誰說錯話，他就起訴誰，包括起訴一馬公司課題和前首相納吉，甚至連監獄局都起訴。

他說，獄卒對他起訴監獄局感不解，於是他就向和他培養了感情的獄卒解釋是為了爭取見家人的權力，否則在牢獄很悶。

他說，只有在法庭，他才能和家人見面和近距離接觸。

他是在出席國大有關數碼原生代（DNA 23）：人文與科技演講時，針對監獄生涯帶給他什麼啟示問題，如是回應。

他說，他出獄時，獄卒還哭了，當年採訪他的外媒就好奇的詢問為何獄卒會哭，並非獄卒要他回去坐牢，而是雙方成了好友。

“我知道我不會勝訴，因為當年的法官…呵呵…都一樣，不會聽我們講的。”

進他牢房要過13道鐵門

安華說，要進到他的牢房要經過13道鐵門，把他當大盜，他沒有要逃跑。

除了法庭，安華也是常到醫院治病，並和醫生護士建立了友情，一回一名耳科醫生還主動要見他，屆時他就可以在醫院休養兩三天。

他說，牢房沒有報紙電視，只是在他出獄前兩個月，由於適逢大選，前內政部長要他看國陣如何能取得巨大的勝利，就讓他看電視，他越看血壓越飆漲。

他以談笑風生的態度來回顧他獄中的生涯，當然也有一些樂事，但苦較多，尤其是家人分離的痛苦。

他說，他在獄中狂啃書，哲學經濟的書都讀，當然有時也唱歌自娛，他也一直深信公正黨最終可以取得勝利。

對抗體制不搞仇視針對

安華指出，他向來是對事不對人，他是對抗體制，而非針對和仇視人，過去就過去了

，如果有人被證實犯罪，就根據程序被判監，並調侃：“我的牢房還空置呢！”

他不希望自己被不公平和殘忍對待，因此，執政後也不能如此對待他人。

安華說，如果他抱復仇心理的話，他與對方有何不同，自己當初由於對方殘忍而鬥爭，如今卻如法泡製，因此，他提醒現有的領袖了解理想主義的核心。

他說，搶劫強姦者應被判監，但絕不能懲治不同意見者。

安華也說，對首相公平，首相已多次保證會讓他成為下任首相，希盟也堅定指明他為下任首相。

他也表示會成為全民首相，馬來人、華人、印度人和卡達山人及伊班人都是他的子民，但有人卻將之剪接，刪除了馬來人來造假新聞，卻遺憾仍有人相信。