吁各造給敦馬時間 安華重申無意入閣

（八打靈再也5日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華重申，他沒有意願入閣，並強調各造應該給予首相敦馬哈迪支持與空間，讓他去領導現有的內閣。

他今日為馬來西亞反貪論壇主持開幕後，詢及有指首相馬哈迪在這之前，包括在他出獄後，曾獻議他加入內閣的傳聞時，這麼回應。

“我之前已清楚說過，我們的共識很清楚，我們應該支持及給予馬哈迪空間領導（內閣），我只會在之後接任首相職。”

當被問到為何不現在加入內閣時，安華反問記者“為何要現在加入？”他強調，只要有需要他幫忙，他非常樂意協助。

盡管有傳內閣或會有職務更動，但首相馬哈迪日前卻說，內閣目前沒有空缺給安華入閣；隨後副首相拿督斯里旺阿茲莎則回應說，只要馬哈迪退位，內閣便有空缺讓給安華入閣。

替缺席黨會議的阿茲敏解圍

另一方面，被問到公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏阿里昨晚又再缺席黨政治局會議，這會否對黨有負面影響時，安華反替阿茲敏阿里解圍，指對方昨天身在國外，所以才會缺席黨政治局會議。

他透露，昨晚的會議進行很順利，大部分的黨領袖都有出席會議，包括黨副主席蔡添強等人。

針對人民公正黨副主席祖萊達指安華不接受黨領袖和解一事，安華回應說，黨總秘書已經回應了，這是很正常的事，可是祖萊達不接受總秘書的回應，這是很不尋常的。

他表示，他與黨領袖們每月，甚至每周都見面，即使是需要2至3小時來討論事宜，他都沒有問題，況且他還時常在其辦公室會見黨領袖們。

他強調是很民主的人，歡迎任何人來跟他協商和討論事宜。

祖萊達日前揭露，早前已三度致函公正黨主席安華尋求和解，但未獲對方回應。

有關前首相納吉特別官員拿督安哈里在一馬發展公司案件審訊供證時，指東海岸鐵路計劃是拯救一馬發展公司的部分項目，安華回應說，政府目前已經有了證據，應該重新審核該計劃的協商部分。

吁法哈斯晤警助查傷人案

對政治秘書法哈斯涉嫌糾眾持武器傷人而被警方傳召協助調查，人民公正黨主席拿督斯里安華表示，他已要求法哈斯會晤警方，以協助警方調查。

他認為，不論報案書是否撤回，法哈斯應該去見警方。

法哈斯也是公正黨霹靂州兼瓜拉江沙區部主席，他被指日前在體育中心外，糾眾9人持刀子、頭盔及椅子，攻擊1名男子。

據悉，被攻擊的男子是名拳擊教練，曾涉嫌非禮法哈斯的妻子，但最終沒有被提控上庭，相信此事讓法哈斯不憤，因而在體育中心外碰見對方時，糾眾攻擊他。

這起毆打事件，發生在雪蘭莪州安邦區一個體育中心外。

雪蘭莪州刑事調查主任法迪爾早前說，警方目前已經鎖定一名嫌犯身分，即法哈斯，並促請對方盡早現身，以協助警方調查。

退休高官突發達應受查

人民公正黨主席拿督斯里安華認為，政治領袖或高官退休後，如果他們被發現突然擁有大筆財富，也必須受到調查。

他今日為馬來西亞反貪論壇開幕禮上致詞時說：“不論是5年後，還是10年後，不能讓他們感到安逸，反貪會應該追查他們。”

他披露，過去擔任代首相時，他曾與現在的國家施政、廉政與反貪中心（GIACC）總監丹斯里阿布卡欣一起推動反貪法案，可是當時內閣有一半人並不贊成如此做。

他認為，其實沒有貪污的人，無需感到擔心，只有有貪污的人，才需要擔心。

安華指出，雖然希盟政府大力肅貪，但還有待加強，以終結貪污問題。

因此，他認為，希盟政府現在不應該只是專注在一馬發展公司（1MDB）和前朝政府的貪污問題，也應該關注現有的希盟政府。