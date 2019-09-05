彭“CEE”系列車牌反應佳 9號與7號各5.8萬標出

（關丹5日訊）彭亨陸路交通局推出網上競標“CEE”系列車牌活動反應熱烈，除了9號和7號各以5萬8000令吉最高價標出之外，華人平時忌諱的4號也被一名華裔標得；96號則是最多共13人同時競標的大熱門，而今次10個最高競標號碼的得主皆是華裔。

這項為期5天的競標活動已於週二（3日）結束，州局長莫哈末阿都拉披露，“CEE 9”和“CEE 7”分別獲得7和9人投標，其中陳姓和廖姓競標者分別以最高價格投得，而接下來的3、8、和5號則各以5萬令吉、4萬444令吉和4萬3100令吉被投得。

“9和7號一向是相當熱門的號碼，上一回'CED 9'以4萬5000令吉投得；'CED 7'也有4萬3000令吉，而6、88、33、4、55為6至10位最高競標價，最低是55號的2萬令吉；6號則3萬9009令吉。”

華裔不忌諱2.2萬標得4號

莫哈末阿都拉今天在彭陸路交通局召開記者會，宣布該局首次以網上競投車牌平台（JPJeBid）進行競標，即創下904名競標者，獲得102萬4885令吉收入。

在10個最高競標號碼中，“CEE 4”僅獲得1人且是華裔的青睞，他成功以2萬2000令吉投得心儀號碼。

“我們並不知道投標者來自哪裡、年齡或職業，又或者以個人身份或公司企業投得車牌號碼，但這次10名最高競標價得主都是華裔。”

他補充，此次最多人競標的5個號碼為“CEE 96”13次、“CEE 11”12次、“CEE 33”11次、“CEE 86”10次及“CEE 7”9次。