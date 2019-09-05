UNICEF民調：28%大馬青少年曾被霸凌 每10人3是受害者

（八打靈再也5日訊）根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及聯合國秘書長兒童暴力問題特別代表（SRSG）公佈的民調，馬來西亞每10名青少年中，就有3人曾是網絡霸凌的受害者。

民調顯示，約28%的馬來西亞青少年曾是網絡霸凌的受害者，當中的61%是在私訊軟件上被霸凌。

這項在30個國家進行的民調顯示，每5人當中，就有一人因遭到網絡霸凌與暴力而選擇翹課。

近四分三受訪者通過工具U報告（U-Report）以匿名形式表示，臉書、Instagram、Snapchat及推特等社交媒體，最常發生網絡霸凌。

聯合國兒童基金會執行董事亨麗塔佛里說示，除了學校，霸凌也發生在網絡世界。

她指出，連接學習（Connected Classroom）意味著學生即使離開教室，上課時間依然還沒結束，如同校園霸凌。

她認為，在改善青少年的教育體驗時，也得考量青少年在網絡上及離線時的環境。

逾5000人接受民調

逾5000名馬來西亞人接受這項民調，當中的9%或457名受訪者坦承曾利用網絡平台騷擾與霸凌其他人。

在這項民調，32%受訪者認為政府有責任解決與停止網絡霸凌，31%認為青少年自認有責任，而29%受訪者則認為網絡公司有責任停止網絡霸凌。

對民調結果，聯合國秘書長兒童暴力問題特別代表那扎瑪拉說，它果帶出一項關鍵信息，即在解決網絡霸凌的課題上，必須要有各方包括兒童和青少年的參與及合作。

共有17萬年齡介於13至24歲間的青少年接受這項民調，他們來自全球30個國家，除了馬來西亞，也包括孟加拉、巴西、法國、印度、印尼、伊拉克、緬甸、尼日利亞和越南。