張念群訪華收穫豐碩 中支持清華來馬設分校





（北京5日訊）副教育部長張念群於今日在北京與中國教育部副部長鄭富芝舉行的雙邊會談取得豐碩成果；中國教育部表示積極支持北京清華大學來馬開辦分校，同時也原則上支持考獲馬來西亞教育文憑考試（SPM）華文科資格的馬來西亞學生，一旦決定赴華深造，可以豁免漢語考試。

由國會下議院副議長倪可敏率領的國會代表團，今日上午抵達中國教育部與鄭富芝舉行會談，隨行者包括首相署副部長哈尼巴。

張念群在會談中提出五大課題，包括向中國政府爭取增加馬來西亞留華生的獎學金名額、豁免馬來西亞留學生的漢語考試、兩國大學學位的相互承認、探討北京清華大學來馬開辦分校，以及中國政府如何支持馬來西亞廈門大學等重要教育議題。

SPM華文科生留華免漢語試

雙方會談積極融洽、中國政府對張念群提出的5項課題都表達了政策上、法律上的積極支持，會談成果豐碩。

鄭福芝在會談中表示，中國政府今年決定在馬來西亞開辦的4間孔子學院為符合資格的馬來西亞留華生提供44份獎學金，協助留華生培訓漢語專業，也為獨中培養優秀師資。

他說，中國政府原則上也積極支持為馬來西亞留華生增加獎學金名額，讓更多人受惠。陪同出席會談的中國教育部官員包括孔子學院副院長趙國誠、教育部國際司副司長李海和國際漢語考試總經理李佩哲。

倪可敏在會談結束後還特意贈送國會官方飲料──著名的怡保澤合白咖啡給中國副教長，向中國推銷優秀的馬來西亞品牌。