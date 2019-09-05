玻馬大女生檳醫院病逝 肺癆再奪命





（檳城5日訊）檳城恆毅中學中六生余佳珉因肺癆惡化，日前在檳城醫院病逝。在當天，檳城醫院也有一名21歲的玻馬大女學生，疑患上肺癆而病逝，使到因肺癆死亡的人數增至2人。

這名女生來自檳城，是玻璃市馬來亞大學的食品科學與工藝系學生。她在今年5月開始出現反復高燒及咳嗽症狀，6月被家人接回檳城醫院就診，懷疑患上嚴重肺癆。她在檳城醫院留醫一段日子後，因病情加重在8月27日凌晨1時病逝。

女死者的哥哥今日接受《光明日報》訪問時說，妹妹在反復發燒近1個月時，因堅持赴考而在玻州醫院就診，當時醫生只得出“疑似蚊症”的診斷結果，便讓妹妹休息及吃藥，然而發燒及咳嗽情況仍舊沒改善。

他說，考試結束後，他便接妹妹回家休養，期間也到檳城醫院看診，而醫生只為妹妹作普通的身體檢查，得出的結果也是普通感冒。

他說，由於妹妹仍然高燒不退，家人也以為是嚴重感冒，需時間痊癒便沒做他想。

在ICU住了7週

“後來妹妹求助中醫2週後，仍然不斷咳嗽，到後期出現呼吸困難的情況，家人才將妹妹緊急送醫。”

他說，妹妹在6月27日送入檳城醫院後，28日就轉入加護病房（ICU），當天也是妹妹的21歲生日，之後被確診患上嚴重的肺癆。“因妹妹會出現呼吸困難，住院期間只能用儀器維持呼吸，醫生也表示妹妹很難康復，就這樣在ICU住了7個星期。”

轉入普通病房7天逝世

在ICU留醫的第七週，女大學生病情突然有明顯改善，讓家人激動不已，連醫生檢查後也認為是痊癒的跡象，未料死者轉入普通病房後的第七天病情惡化，在8月27日凌晨3時搶救無效病逝。

“妹妹在普通病房第六至第七天，身體開始出現排斥藥物、背部出血的反應，醫生診斷後發現是肺癆惡化，妹妹與病魔抗爭數天，最終還是離開了。”

死者為家中獨女，尚有兩名哥哥和一位弟弟，對家人打擊大，父母也忍痛操辦喪禮。

近兩百人出席喪禮

死者的哥哥說，3天的喪禮上，就有近200人為妹妹悼念，包括同事、老師和昔日同窗，可見妹妹開朗和樂觀的性格，擁有好人緣。

他說，妹妹在校期間，有老師向他們反映妹妹樂於助人的行為，家人們都為這名掌上明珠感到驕傲。

教授：抱病考試

玻璃市馬來亞大學教授洪倩儀受訪時說，女死者在4月杪已出現反復發燒情況而缺課，朋友及老師也有給予慰問，建議回檳城就醫，而校方亦會給予補課

她說，死者是她的第一批學生，也是她任職一年來唯一帶過的華裔學生。

“這名性格乖巧的女生喜歡樂於助人，性格開朗，讓老師和同學們對她印象深刻。”

她說，她是死者的學術顧問導師，死者在課間很積極，會主動幫助其他友族同學，成績屬中上，就算在生病也會堅持出席考試。

她形容，死者性格樂觀、愛笑，很容易與朋友和同學打成一片。

“我對她印象最深刻是在期末考時，因學校網絡故障，學生需用自己的手機流動數據完成電子程序考試，她也義不容辭與友族學生分享流動數據，助朋友完成考試。”

余家驗血今有結果

不幸感染肺癆病逝的恆毅中學生余佳珉，其家人的驗血報告將在明日出爐。

母親張登慧說，她、丈夫及兒子是在雙溪賴政府醫院進行抽血及照X光等檢驗，而報告最快明日出爐。

她說，女兒吐血昏迷當天，救護車延誤救人，醫院及各相關政府單位至今還未給一個合理的解釋。因此，家人會安排時間前往檳城醫院，要求院方給一個合理的說法。

恆毅中學校長盧思冰說，早前衛生局派遣約10人小組到學校，為約400名師生進行肺癆檢驗，但報告還未出爐。

玻衛局跟進事件

（加央5日訊）玻州衛生局主任希拉祖丁指出，當局關注州內一名女大學生疑染上肺癆而病逝的事件，並會跟進以獲取更詳盡資料。

他說，由於這名女大學生是來自檳城，在檳城醫院逝世，該局會向檳城醫院跟進，並在獲得相關資料後再採取可行的應對措施。

他今日接受光明日報訪問時說，雖然有指該名女學生在發病初期曾到加央端姑法霞中央醫院就診，但當局沒接獲該醫院通知指發現肺癆新病例的報告，因此也會向該醫院了解情況。

他表示，若鑑定該名女死者是在州內或校園內染病，該局將會即時啟動防範措施，包括對有關學府學生展開全面健康檢查與監督。