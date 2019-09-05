詩鎮移民局關閉個半月換電纜 辦護照請轉至喬治市





（北海5日訊）詩布朗再也的檳州移民局，將配合更換電纜工程，從本月9日至10月31日暫時關閉護照部門；在這段期間，民眾受促前往檳島喬治市移民局申辦或是更新護照，後者也會在週六和週日開放辦工。

檳州移民局主任莫哈末胡思尼今日召開記者會，也駁斥坊間指該局將停止操作和關閉詩布朗再也移民局的傳言。“其實只是護照部門暫時性關閉，以讓路予更換電纜工程，因此希望民眾勿誤解。”

他說，在工程進行期間，因顧及民眾的安全，以及預防電流中斷影響電腦系統的正常操作，該局唯有關閉護照部門，若有關工程提早結束，該部門也會盡早恢復運作。

他表示，為了應付需求，該局會調派詩布朗再也的官員到檳島喬治市移民局，同時也會特別延長檳島的服務時間，即開放周六和周日，讓民眾在早上8時至下午1點前往申辦護照。

他說，那些已在詩朗再也申辦護照，但未前來領取的民眾，也可到詩布朗再也領取，一般已做好的護照，必須在3個月內認領，否則該局將取消該本的護照。

他表示，民眾也可以選擇到鄰州的移民局如雙溪大年和居林等辦理護照，至於網上申請者，也受促選擇到其它移民局領取護照。

喬治市入遺 更多外州人辦護照留念

自喬治市申列為世界城市遺產名城後，檳州處理的護照的受歡迎程度提升，有不少來自外州者前來申辦。

檳州移民局主任莫哈末胡思尼說，基于檳州的護照印有喬治市（Georgetown） 字眼，因而吸引外州人前來這裡申辦，日后在護照逾期后，可以收藏做紀念。

他說，檳州人可能不知其的價值性，反觀外州人覺得很有意義，所以不惜勞車舟頓來檳州申請護照，包括來自柔佛、吉隆坡等的人民。

他稱，雖外州申請者的人數不比檳州人多，但這是其它州移民局少見的事。