【林明大火】傳失踪東主路過校門 校方：監視器無法操作







（彭亨．林明5日訊）雖然林明大火後的當天傍晚，兩名女生向搜索人員聲稱曾看見火災後失踪的豪華飯店東主何玉坤（74歲）路過爪哇街，並經過林明華小校門，不過校方披露，由於當天災後發生停電，學校閉路電視系統都無法操作，因此並沒有拍攝到任何可疑畫面。

“即使當天沒有停電，閉路電視系統可以正常操作，安裝在校門處的攝像鏡頭也不可能拍攝到校門外的畫面，因為這個鏡頭角度只准校門口處的保安亭，而不是爪哇街及對面林明民眾圖書館的方向。”

林明華小校長王慧靜接受本報訪問時披露，林明於8月31日（週六）發生火災後停電，但學校的電流供應於當天中午就恢復了，不過，學校並未即刻重新啟動閉路電視系統，直到災後翌日，她們回到學校進行善後時才重啟。

王慧靜披露，該校閉路電視系統總共有8個攝像鏡頭，都是對準校內各角落進行監視，而且學校建築範圍多處死角，沒有攝像鏡頭是對準校外的。

她說，火災發生至今，無論是警方或消拯人員在調查起火原因或火災失踪者方面，都未向學校要求檢視閉路電視記錄，只向保安人員了解閉路電視的操作情況等詳情。

因此，在沒有閉路電視記錄畫面的幫助下，無法查證兩位女生向搜索人員披露的說辭是否真實。

這場林明開埠以來最嚴重的火災，燒毀了林明北廣東街及南廣東街20間店屋、爪哇街11間民宅及1間林明民眾圖書館，也導致飯店東主何玉坤及周錦妹夫婦疑受困火場而喪命，不過當局至今只搜獲1具焦屍，但身份有待當局化驗調查，化驗結果至今未出爐。

另一方面，彭亨警方也不排除這具焦屍可能是屬於何氏夫婦兩人的假設，此推測是基於搜索隊伍無法在現場搜出第二具遺體，即使出動了消防犬協助尋找。而在一些情況上，如果兩名距離靠近的受害者，在陷入極度驚慌恐懼下可能會做出相擁的動作。無論如何，當局目前必須等待化驗報告出爐，才能確認焦屍的性別，以及解開遺體是屬於一人或兩人的疑團。