兩代首長相見歡 曹觀友：謝謝子根18奉獻

（檳城5日訊）“許子根，謝謝你！”檳州首席部長曹觀友昨晚出席檳城許氏高陽堂慶祝成立170週年宴會，與檳州前首席部長丹斯里許子根博士碰面，曹觀友當著眾人面前感謝許子根為檳城服務多年，也帶領出席者給予許子根掌聲。

當晚，許子根以許氏高陽堂名譽顧問身份出席該宴會，與曹觀友都是主桌嘉賓。

曹觀友致詞時說，他與許子根同樣在80年代參政，也在90年代同期進入檳州立法會議。許子根先後成為國會議員及首長政治秘書，接著華麗轉身成為檳首長，並領導檳州政府18年，可謂無功也有勞。

在眾人給掌聲許子根後，曹觀友也接著打趣的要求出席者給自已一個掌聲，以便面對接下來的挑戰。

曹觀友說，他曾與許子根在各類慶典碰面，但從未與對方交流，因此他希望有此機會聽取對方評價自己擔任首長一年多來的表現。

會上，曹觀友及許子根也在媒體的要求下大方握手及合影。

曹觀友也促請人民放下政經文教爭議性課題，注重國家的發展，攜手共創新篇章。國內近期發生了不少涉及政經文教爭議課題，使種族和宗教間關係受影響。

“大家必須放下爭議，注重經濟及工業發展，才能擺脫經濟及金融危機，開拓新局面。”

出席嘉賓包括名譽顧問拿督許保志、拿督許春疇、拿督許岳金、拿督許綜文、拿督許忠源及中國駐檳領事李捷等。

許廷炎：華團凝聚華社力量 捍衛大馬多元特色

檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎說，華團組織應繼續凝聚華社力量，捍衛大馬多元文化特色及多元教育。

他說，我國是多元種族國家，大馬華人飲水思源，保留了中華傳統的禮義廉恥，後人必須發揚光大。

檳城許氏高陽堂主席許開景說，創業難守業更難，他呼籲檳城許氏宗親傳承先賢精神和文化價值觀，不為個人利益把華族文化發揚光大。

他希望該堂未來能成立少年團，啟發更多年輕人對祖傳統文化的認識，延續飲水思源，孝親敬老的中華人倫。

許金殿：華團應與時並進

馬來西亞許氏宗親總會會長拿督斯里許金殿說，時代的巨輪向前推進，華團組織有必要跟隨時代步伐，在行政及活動方面迎合時代，與時並進，也確保華團基業永續經營。

“我們投入龐大資源成立華團組織，除團結會員共謀福利外，還要關心及協助華社在地方上的教育及人文建設的發展，此任務極不容易。”

他呼籲大家時刻關注時勢，特別目前國家面對全球性經濟衰退，受原產品價格嚴重下跌的影響。

他說，令吉大幅下挫直接造成百物漲價，他呼籲朝野政黨領袖應該以國家及老百姓為重，盡量減少政治上的摩擦。

大會也進行“馬來西亞許氏南遷支譜”榮獲馬來西亞紀錄大全認證儀式，由詩巫許氏宗祠顧問許世韜及許贊禮博士、許金殿、總策劃許政帝及秘書許福泰見證。

大會也義賣《光明日報》為檳中元聯合會暨華小精明課室發展基金籌得2000令吉，由慶委會主席許文福移交義款給中元聯合會代表伍彩蘭， 許文亮及許榮洵見證。

當當的鳴鑼人包括許金殿，擊鼓人為拿督斯里許廷忠、拿督許美遠、許文亮、許文福及許達興。