【性片風暴】 完整性片流出？ 男男底褲浴袍入鏡

（八打靈再也5日訊）被指是經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里的“男男性愛短片”風波，雖然警方指無法鑑定短片中的人物身份而告一段落，但媒體昨晚又被加入名為“阿茲敏最新短片”的新群組，並指有完整版性愛短片的流出。

這一次傳出影片的群組管理人自稱為“阿茲敏阿里”，群組內也拉入衛生部長拿督斯里祖基菲里、阿茲敏胞弟阿茲萬及巫統最高理事拿督洛曼。

群組內共有6支各3分鐘的短片，與之前爆出的短片大同小異，不過較為完整。從短片開始的第一秒，即只穿著白色底褲的“哈茲”坐在床上，較後走到電視機前一段時間，接著與短片中身穿浴袍的“另一個男主角”躺在床上，這是之前爆出的短片所沒有的畫面。

性愛短片風波是在6月中爆發，阿茲敏否認是短片中人，並表示這是已經策劃了數個月的政治陰謀，旨在破壞他的個人聲譽，摧毀他的政治前途。

他當時也說，他已經指示律師向對他作出種種惡意指責的人士採取法律行動，他將通過正當的法律途徑揭發涉及這陰謀的人士。

目前，阿茲敏人在俄羅斯海參崴，與首相敦馬哈迪出席東部經濟論壇。

這一次，媒體被加入3個不同的WhatsApp群組，分別名為“土團黨”（Bersatu）、“阿茲敏最新短片”及“阿茲敏阿里最新短片”。

不過，只有在“阿茲敏最新短片”群組在今日凌晨3時36分放出性愛短片。