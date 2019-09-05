疑口角後妻離家 中年跳樓亡





（大山腳5日訊）46歲中年男子疑和家人發生口角後，一時想不開從住家高樓跳下身亡！

家住柏達鎮一座公寓的李姓男子，昨晚約8時30分被人發現橫屍在公寓樓下的摩多停放處，當場斃命。

威中警區主任聶羅斯助理總監指出，初步調查顯示，男死者是從19樓高的公寓住家躍下，沒有人目睹案發經過。有民眾發現男子仰臥在摩多停放處，頭破血流，立即向警方報案。

他指出，其他證人告知，曾目睹死者妻子下午2時帶著孩子離家，而且死者曾和妻子發生爭執，警方在死者住家展開調查時，發現門是由內反鎖。

“證人也告知警方，該男子生前是和妻子及一名12歲的孩子同住。相信他是在情緒波動下才尋死。”

他說，警方事後破門而入後，發現住家內沒有凌亂跡象。估計男子是從窗口跳下，當時窗口是敞開著。

現場調查沒有發現任何刑事成份，因此警方將從猝死角度展開調查。死者遺體事後被送往大山腳醫院，法醫今早8時會剖驗。





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