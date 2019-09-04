慕尤丁：符合要求可恢復註冊 柔董聯會須改名修章

（布城4日訊）內政部長丹斯里慕尤丁強調，只要柔佛董聯會按照社團法令糾正一些事項，包括名稱和章程的修訂後，他便會慎重考慮儘速恢復註冊一事。

“只要他們作出一些修正，例如名字需要做一些修改，章程內容也修訂，他們同意的話，問題應該很快會有決定。重要的是必須遵守社團法令的要求，如果沒有違反社團法令，我會慎重考慮恢復註冊地位。”

他今日接見董總和柔佛董聯會4名代表會談約半小時後，召開記者會發表談話。出席者包括副秘書長旺達蘭和社團註冊局總監瑪絲雅蒂。

他指出，柔佛社團註冊局是在8月8日吊銷柔董聯會的註冊，並在1月要求柔董聯會向教育部註冊，由於柔董聯會被指管理學校和教師，因此被認為應該向教育部註冊更為恰當，而這僅只是建議。

別連累其他州屬組織

“我們已決定，由於這個組織沒有管理政府學校，而是照顧福利與和諧問題，目標很適合，因此，應該是向社團註冊局註冊。”

針對其他州屬是否也受影響，他表明不清楚他州董聯會的情況，目前他只提到柔佛董聯會，別連累其他州屬的組織。

慕尤丁表示，根據程序，當一個組織被吊銷註冊後，必須向內政部長提呈上訴，柔佛董聯會今日已呈交上訴函，他將會交由社團註冊局傳召柔佛董聯會代表作出解釋。

他也要求柔佛董聯會儘速作出回應，以便可以儘速解決問題。

陳大錦：慕尤丁認為柔董聯會應續運作

董總主席陳大錦說，柔佛董聯會註冊是因為技術問題遭吊銷，包括名字。

陳大錦也是柔佛董聯會主席；他說，他們與慕尤丁進行了非常融洽的交流，而慕尤丁也認為柔佛董聯會應該繼續運作。

“至於技術問題的細節，將交由雙方的律師團去解決。”

詢及柔佛董聯會的名字是否會更換時，他說，此事也需要雙方律師團再協調。

但他表示，柔佛董聯會無需更改章程。

他強調，柔佛董聯會的註冊是因為小的技術問題而遭吊銷，並不涉及政治問題。

“柔佛董聯會很有可能是因為名字涵蓋教師，以致被社團註冊局認為應該在教育局註冊，而非社團註冊局。雙方律師會再針對細節進行探討。”

陳大錦說，柔佛董聯會可能被社團註冊局誤解為管理學校的組織，事實上，該會是一個由華校董事會代表組成的一個組織。

他也感謝財政部長林冠英和國防部副部長劉鎮東的協助，積極看待與處理柔佛董聯會註冊遭吊銷事件。

交註冊局處理巫統問題

慕尤丁表示，他交由社團註冊局去處理巫統被指犯很多錯誤的問題，以免讓人以為他要對付巫統。

他說，如以往一般，如果接獲任何社團或政黨犯錯的投報，都交由社團註冊局總監處理，以便從各個法律角度來探究相關組織是否違反章程或法令，並採取適當的行動。

“我不能對巫統的註冊事件作出回應，避免外人以為我要對付巫統。”

首相兼土團黨主席敦馬哈迪日前稱，儘管巫統犯下很多錯誤及違規，但至今沒有被社團註冊局對付，因此土團黨認為，執法當局應納入考量。