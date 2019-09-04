光臨餐館吃印度煎餅 元首為所有顧客買單

（布城4日訊）Nasi Lemak Royale Kedah餐館今日迎來一名貴客──國家元首蘇丹阿都拉親自上門享用早餐，給餐館員工和顧客帶來驚喜。

陛下於上午約10時20分光臨這家餐館，並與侍從官和布城機構主席拿督阿米努丁，一同享用簡單的餐點包括印度煎餅。

蘇丹阿都拉也請客，為所有當時在店內的顧客買單。

Nasi Lemak Royale Kedah布城分行經理莎麗法對馬新社說，元首告訴她，陛下會跟元首後東姑阿茲莎，再度光顧他們的餐館。

“陛下只是叫了普通的餐點，印度煎餅配上我們的所有菜餚，如蘇東、蝦、蔬菜、牛肉、雞肉，陛下點了咖哩魚頭。”

“感謝陛下大駕光臨，還慷慨的請客，為所有剛才在本店的顧客買單。”

當時碰巧在店內的一名煤氣搬運工莫哈末利祖安，對能夠與蘇丹阿都拉見上一面與寒暄感到激動不已。

向食客打招呼聊天自拍

“能夠見到陛下，我眼淚都快掉出來了，碰巧今天我早送煤氣，真的是太好了，很高興可以跟陛下聊天和寒暄，吾王萬歲！”

元首在用膳後，就跟顧客打招呼，並與餐館員工和顧客自拍。

國家王宮稍後也在Instagram上傳蘇丹阿都拉在該餐館逗留的1支視頻及3張照片。

根據視頻及照片，元首在餐館經理的陪同下，與數名正在用餐的顧客打招呼。