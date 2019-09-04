【港反修例示威】 冀對話代替對立 林鄭正式撤回修例

（香港4日訊）香港反修例示威持續近3個月，港府一直強硬拒絕回應民間5大訴求，以致風波愈演愈烈。特首林鄭月娥今天下午約見港區人大、政協、建制派立法會議員，商討撤回修訂《逃犯條例》，其後傍晚6時發表電視講話，宣布正式撤回修訂《逃犯條例》，以釋出善意，為打破困局走出一步，以對話代替對立。

林鄭表示，政府提出4項行動打破困局，除了保安局長李家超將在立法會復會後動議撤回修例，政府將全力支持監警會工作，除了邀請海外專家，亦委任兩位新成員加入監警會，包括前政務官余黎青萍和大律師公會前會長林定國。

拒另設獨立調委會

另外，從本月開始，她和其他司局長將會走入社區，聆聽市民心聲，以及邀請專家學者研究房屋土地供應、貧富懸殊、青少年上流、社會公義等深層次問題。

至於成立獨立調查委員會，林鄭認為有關警方執法行動，應該按既定機制，交由專責的監警會處理，而不應該另設獨立調查委員會，又指釋放所有被捕者，不檢控、不追究，是法治社會所不能接受。

林鄭指，持續出現的暴力正動搖香港法治的根基，極少數人挑戰一國兩制，將香港推向危險的境地，目前最迫切是要遏止暴力、捍?法治、重建社會秩序，政府會對所有違法及暴力行為，嚴正執法。

民陣：一碗水難救大火

對於林鄭宣布撤回修例，民陣召集人岑子杰表示，這當然是一個好的開始，但遠不足夠。他形容，當一個火頭剛起，一碗水的確可以滅火，但如今已是好比亞馬遜森林大火，“一碗水不單救不了火，甚至可能會助長火勢”。

立法會民主派召集人毛孟靜指，林鄭宣布撤回修例是來得太遲，重申五大訴求，缺一不可。

香港中大學生會會長蘇浚峰說，反修例抗爭者已有共識，是爭取全部5大訴求，同時要追究警方濫權的行為，並從制度上改革香港。香港眾志秘書長黃之鋒亦稱，現在香港人最重要的訴求是民主選舉，所以就算撤回修例，也不會讓他們的抗議活動停止。