宵禁期間闖沙東海域 2鎗手襲警被殲







（亞庇4日訊）2名疑似阿布沙耶夫組織的恐怖分子，昨晚在宵禁期間乘坐泵船擅闖拿篤海域，在行踪敗露後更朝保安部隊射擊，當場遭保安部隊還擊擊斃。

這起事件是在昨晚11時左右，在距離拿篤岸外約10海哩處發生，當時正值海域宵禁期間。事發時，有兩艘泵船一同闖入拿篤海域，另一艘泵船則成功往菲律賓海域方向逃脫，船上人數數暫不明。

沙巴警察總監拿督奧瑪曼馬今日披露，2名被擊斃嫌犯的遺體被發現時，身上沒有任何可證明身份的證件，至今仍未能鑑定他們的身份及國籍。

他指出，該2名嫌犯估計年齡介於30至40歲，他們都是身中多槍，其中一人的遺體在泵船內被發現，另一人的遺體則漂浮在泵船不遠的海面上。

疑似阿布沙耶夫成員

“警方在泵船上發現1支萊福槍、彈殼及2枚子彈，不排除他們是阿布沙耶夫組織成員或越境犯罪組織的先行成員，試圖偵查潛在受害者或要犯案。“

奧瑪今日在甘拜園沙巴警察總部召開記者會公佈案發經過時，這麼表示。

奧瑪也指出，沙東保安指揮區警官、拿篤警方、政治組及普通行動組警員所組成的聯合部隊，是在拿篤沙哈拔海域一帶巡邏時發現該兩艘泵船。

他說，警方在發現該2艘可疑泵船後，立刻亮起藍色警戒燈表明身分，並指示對方停船，未料遭對方射擊，警方為保安全只能還擊，成功擊斃2人。

針對印尼駐亞庇總領事館日前向在沙巴的印尼公民發出的警告，奧瑪指警方現階段暫未有任何情報，顯示被擊斃的嫌犯與印尼駐庇總領館所言的3批阿布沙耶夫組織有關。

惟他重申，警方仍在調查死者及逃脫者的身份，但基於船上沒有其他物品，因而排除他們是漁民或走私活動分子。

他補充，警方目前援引1971年軍火法令（增刑）第3條文及刑事法典第307條文調查此案。

沙巴特別保安指揮區指揮官拿督哈扎尼亦在今日於拿篤召開記者會，同樣針對此事向媒體說明案發經過。

印尼領事館提醒恐怖分子會犯境

印尼駐亞庇總領事館週日向沙巴公民發出警告，提醒菲南恐怖分子會潛入大馬海域進行綁架等犯罪活動。

相關公文指出，上個月30日在大馬水域發現3批阿布沙耶夫組織的行踪，他們的目標是綁架運煤船、油船、漁船和捕蝦船的船員和漁民。

文中也列出恐布組織打算下手的地點，包括山打根的巴哈拉（Bahala）、巴公岸（Bakongan）、馬米央（Mamiang）、淡比善（Tambisan）及塔加納（Taganak） 。

信中提醒在相關水域工作的印尼漁民和船員提高警戒，若可避免，暫時不要出海為妙。

印尼駐庇總領館方面未證實這封誌期9月1日發出的通告真偽。該通告有總領館蓋罩並由一名領事代表總領事簽發。