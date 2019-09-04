交長：5.5萬電召車司機獲PSV

（布城4日訊）交通部長陸兆福說，截至9月3日，共有5萬5673名電子召車服務司機獲得公共服務交通執照（PSV），逼近有約6萬人的傳統德士司機人數。

他說，報考PSV的電子召車服務司機人數截至9月3日共有8萬6789人，而參與考試的有7萬6484人，成功獲得執照的則有5萬5673人。

他說，當中4萬4882人通過駕駛學院報考PSV，通過電子召車服務中心報考的則有4萬1907人。

根據交通部之前的宣布，所有電子召車司機從7月12日起都必須擁有PSV才能載客，但截至7月11日，只有2萬2981人通過PSV執照考試，即是7月12日至9月3日期間獲得PSV的電子召車司機有逾3萬人。

交通部也于7月12日宣布，给予电子召车司机3个月软著陆期限，好让他们有更充裕的时间适应相关制度。

陸兆福強調，針對PSV的執法工作將從10月12日起展開，他提醒電子召車司機把握時間，趕在截止日期前取得PSV。

有關陸路交通局指從今年1月至8月，國內徵收路稅疏漏課題已造成5000萬令吉的稅務疏漏事件，陸兆福表示，交通部將整合mySikap及內陸稅收局的系統，同時也會修改及加強一些法令，包括提控違法的車主。

“特工隊正針對細節展開研究，之後會向交通部提呈建議，以改善這方面的問題。”