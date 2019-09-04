駁管用“免費水” 養豬場偷水400萬元









（丹絨士拔4日訊）非法養豬場涉偷水400萬令吉！

雪州丹絨士拔養一家養豬場被發現不但拖欠水費不還，還涉嫌偷水，估計營運5年來偷走近400萬令吉的水。

國家水務委員會與雪州水務管理公司一行23人，今日到丹絨士拔甘榜區展開取締行動，突擊一家養雞場和一家養豬場，結果揭發養豬場非法偷水。

國家水務委員會公關及消費人事務主任莫哈末法茲爾表示，這家養豬場是於2013年11月開始營運，並擁有兩個水錶（戶口），其中一個戶口因拖欠水費，於今年5月17日被切斷水供輸送。

“可是，我們調查發現養豬場用水量龐大，經深入檢查，發現養豬場在已經被切斷水供的水錶處，過非法接駁的水管，大量使用'免費水'，估計從5月中到現在，已經偷走了近11萬令吉的水。”

他說，這家養豬場佔地1英畝，飼養的豬隻估計有上千頭，如果這家養豬場從營運初期就開始偷水，估計迄今已經偷走了400萬令吉的，造成水務公司面對巨大損失。”

他說，養豬場利用非法接駁水管，把自來水引導至員工宿舍及充作飼養用途。

“我們目前已經截斷非法水管，同時將援引2006年水供服務法令第123（1）條文將業者提控上庭，業者一旦入罪，可面對不超過10萬令吉罰款或監禁不超過1年，或兩者兼施。”

今年揭發損失金額最大案

他說，養豬場除了需面對法律追究，也必須繳付拖欠的水費，包括非法偷水的水費。

“至於是否需繳付400萬令吉，還得審查業者提呈的文件後才能定奪。”

另一方面，雪州水務管理公司通訊管理與公關部主任阿都拉奧夫指出，水務公司今年進行了多次偷水的取締行動，惟今年首次取締養殖場，而這一宗養豬場偷水是今年所揭發的涉及損失金額最大宗的案件。