【林明大火】朱比里：夜間調低林明水壓 彭水務須給合理解釋







（關丹4日訊）水務、土地及天然資源部副部長東姑朱比里披露，根據標準作業程序，水務管理公司必須有後備方案，才能在夜間把用戶水壓調低，同時消防栓不能與水供用戶共用一條水管，因此促請彭亨水務管理公司給予合理解釋。

他說，由於林明村民住家水供是與當地消防栓共用同一條水管，因此水務管理公司必須要有後備方案，才能在夜間調低住家水壓，否則就是不合理的做法，畢竟火災不僅只在白天發生。

須有後備方案

“水務管理公司可以有理由地調低用戶水壓，例如為免水管受到過大壓迫而破裂，不過消防栓絕對不可以。

“即使不分開兩條水管，也必須設置另一個供消防用途的蓄水池，該公司必須嚴正看待此件事，我將致函該公司要求解釋調低水壓的原因，以及相關後備方案。 ”

他今天在林明華小多用途禮堂，與德倫敦州議員沈春祥探訪火災災黎並勘察林明華小受災影響的情況之前，回答記者提問。

問及村民是否可就事件作出追究行動，他說，村民可以對此作出抗議，質問有關標準作業程序。

除此，他說，彭亨州務大臣於去年8月曾向該部表達水務重組的意願，以便聯邦政府承擔管理該公司約200萬令吉的債務，若條件談妥，聯邦政府將提供撥款作為改善蓄水池和更換州內陳舊的水管、更換水泵等用途。無論如何，目前尚未有新進展。

“我也會要求與彭水務公司見面，促該公司檢查彭州內所有水管，是否在夜裡同樣有調地水壓的情況，若有的話有是否有後備方案。”

另外，沈春祥要求林明志願消拯隊針對消防栓沒有水的問題，向警方投報。

入夜後水壓調低 消防栓沒水影響救災

林明於8月31日（週六）凌晨被火魔毀村，31間建築物陷入火海中，事後揭發由於彭亨州水務管理公司在入夜後就把當地的水壓調低，導致消防栓沒有水，進而影響林明志願消防隊的救災工作，大火一發不可收拾，釀2死悲劇。

林明志願消拯隊財政蔡青汶說，當局是為避免水壓過高造成水管破裂，而決定每天晚上11時許就關掉水喉，直至翌日清晨才重啟，此問題已困擾全村人多年。

“我們等下將就消防栓無水一事，向警方報案。”

針對東姑朱比里對水壓調低感不解，有林明村民說，當地人面對該問題已經長達10年之久，並慶幸有山水使用，不然人民生活更苦。

村民受訪時稱，無論居住在對面港、高山區或是大街的村民，也同樣面對午夜後水壓調低的情況。

黎麗嬋說，每天晚上7、8點開始水壓變小，晚上10時左右就完全停水，有時甚至從下午5、6時即開始沒水用了。

“這次火災後也是一樣，前晚一連2晚都是一到晚上就停水，直至昨天（3日）早上11時許才恢復水供，剛恢復的水源也很髒。”

家住對面港的朱燕琴則說，這樣的情況已經持續多年，村民都已經麻木了，但這次由為發生大火災，心中的不滿才再次燃起。

她說，除了每天入夜後停水，每逢假期更嚴重至全天候無水可用，個中原因只有水務管理公司才清楚。